iPhone : malgré la crise, les acheteurs se ruent sur les modèles les plus chers

Une étude du CIRP montre que les acheteurs d’iPhone optent pour plus de stockage, malgré la baisse des ventes. Ce choix leur permet de profiter de leurs applications, photos et vidéos, et à Apple de maintenir son prix de vente moyen.

Un iPhone 15

TL;DR Les acheteurs d’iPhone choisissent plus de stockage pour garder leurs iPhone plus longtemps et éviter de manquer d’espace.

Les modèles avec plus de stockage sont plus chers, mais génèrent plus de revenus pour Apple, qui compense la baisse des ventes.

Apple annoncera ses résultats financiers le 1er février, et on verra si les iPhone 15 se vendent bien.

Les ventes d’iPhone sont peut-être en baisse, mais les acheteurs optent pour plus de stockage. C’est ce que révèle une étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), qui analyse les tendances du marché des smartphones.

Selon ce rapport, les consommateurs préfèrent les modèles avec plus de capacité de stockage, pour faire face aux besoins croissants en applications, en photos et en vidéos. Ce choix permet à Apple de maintenir son prix de vente moyen, malgré la concurrence.

Pourquoi les acheteurs d’iPhone préfèrent opter pour plus de stockage

L’étude du CIRP montre que, au cours du trimestre de septembre 2023, environ 44 % des acheteurs d’iPhone ont choisi d’opter pour le plus petit espace de stockage, s’alignant sur les tendances historiques et marquant une reprise, après une baisse en 2023.

Les consommateurs semblent vouloir garder leurs iPhone plus longtemps qu’avant, et veulent éviter de manquer d’espace avec le temps. « Un meilleur investissement » en soi, même si les modèles avec plus d’espace coûtent plus cher. Il faut aussi dire qu’Apple ne propose pas de slot pour carte SD pour profiter d’un peu plus de gigaoctets.

À lire : L’iPhone n’intéresse plus les jeunes à cause de son prix et du manque d’innovation, des ventes en baisse ?

Pour le consommateur, faire le choix de plus de stockage à l’achat, c’est s’assurer de pouvoir profiter pleinement de ses applications favorites, des photos, des vidéos, sans avoir à recourir au cloud ou à des services externes. C’est aussi se préparer à l’avenir, en anticipant les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités qui pourraient nécessiter plus de Go.

Un choix bénéfique pour Apple

Ce choix des consommateurs est bien évidemment bénéfique pour Apple, qui peut ainsi maintenir son prix de vente moyen, malgré la baisse des volumes de ventes d’iPhone.

En effet, les modèles avec plus de stockage génèrent plus de revenus pour la firme à la pomme. Selon le CIRP, le prix de vente moyen d’un iPhone était de 873 dollars au cours du trimestre de septembre 2023, en hausse par rapport aux 809 dollars du trimestre précédent.

Apple commentera le 1er février prochain les ventes d’iPhone, à l’occasion de la publication de ses résultats financiers. Ce sera l’occasion de voir si les iPhone 15 s’en sortent bien, tout comme les précédents modèles qui sont toujours en vente.

Source : CIRP