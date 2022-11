Pixel Watch : Google dévoile ce que vous pouvez faire avec son autonomie de 24 heures

Google a lancé la Pixel Watch, sa première montre connectée avec le suivi santé Fitbit sous Wear OS, en annonçant une autonomie de 24 heures. La Pixel Watch est effectivement censée tenir toute une journée d’utilisation, mais comment arriver à atteindre 24 heures d’autonomie ? Jusqu’à présent, Google n’avait pas donné plus de détails sur cette autonomie de 24 heures. Il vient néanmoins de révéler sur quoi est basée cette estimation.

La Pixel Watch © Google

Vous pouvez donc faire tenir votre Pixel Watch pendant 24 heures, mais ne comptez pas utiliser le mode Always-on. Celui-ci vous permet de garder l’écran de la montre connectée allumé en permanence, ce qui consomme évidemment de la batterie. D’ailleurs, les équipes d’iFixit ont récemment démonté la Pixel Watch et ont découvert que certaines pièces sont totalement irremplaçables.

La Google Pixel Watch peut tenir 24 heures, mais le mode Always-on doit être désactivé

Google a expliqué dans une nouvelle page du support que la Pixel Watch « offre une journée complète d’autonomie et peut atteindre 24 heures pour prendre en charge le suivi du sommeil et d’autres fonctionnalités ». Si vous voulez atteindre 24 heures d’autonomie avec votre montre connectée, vous pouvez recevoir 240 notifications et un appel de 5 minutes.

Vous pouvez également vérifier 280 fois l’heure, faire une séance d’entraînement LTE de 45 minutes avec GPS activé et utiliser Google Maps connecté à un smartphone en Bluetooth pendant 50 minutes. En ce qui concerne la Pixel Watch en elle-même, elle doit être configurée avec les paramètres par défaut et le mode Always-on doit être désactivé.

Avec une autonomie de 24 heures, la Pixel Watch peut facilement prendre en charge le suivi du sommeil. Cela s’annonce plutôt prometteur par rapport aux autres montres connectées du marché, y compris l’Apple Watch qui annonce 18 heures d’autonomie. Même si le mode Always-on de la Pixel Watch est désactivé, une option permet d’incliner la montre pour afficher automatiquement l’heure.

