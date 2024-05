PlayStation : une nouvelle plateforme dédiée aux jeux mobiles gratuits en développement

PlayStation développe une nouvelle plateforme dédiée aux free-to-play mobiles. La division spécialisée de Sony recherche actuellement un ingénieur pour participer à sa conception. Un PlayStation Store exclusif va-t-il arriver prochainement sur iOS et Android ?

Le PlayStation Store héberge une infinité de jeux à découvrir pour les joueurs PS4 et PS5. En plus des exclusivités Sony récentes facturées à prix fort, la boutique en ligne comprend également des jeux gratuits pour les plus petits budgets.

Visiblement, le constructeur japonais veut ajouter une nouvelle corde à son arc. La division mobile de PlayStation travaille sur le développement d’une plateforme dédiée exclusivement aux free-to-play mobiles.

PlayStation travaille sur une nouvelle plateforme dédiée aux free-to-play mobiles

PlayStation Studios Mobile vient de publier une offre d’emploi particulièrement équivoque sur le site de recrutement Greenhouse. L’entreprise recherche « un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir la plateforme PlayStation de développement, d’édition et d’exploitation de jeux mobiles free-to-play ».

L’heureux élu devra notamment s’assurer que tous les jeux mobiles disponibles sur cette nouvelle plateforme répondent aux normes de qualité de PlayStation. Dans cette offre d’emploi, l’entreprise japonaise ne prend pas de pincettes comme le font parfois les acteurs du jeu vidéo pour ne pas dévoiler leurs nouveaux projets. PlayStation évoque sans détour l’arrivée d’un service dédié aux free-to-play mobiles.

L’offre d’emploi ne donne aucune information supplémentaire concernant la plateforme. Difficile de comprendre s’il s’agit d’une nouvelle boutique en ligne ou simplement d’un service visant à faciliter le développement et l’exploitation de jeux mobiles. S’il s’agit d’un magasin comme le PlayStation Store, il pourrait très bien se retrouver sur l’App Store ou le Google Play Store.

Sony compte peut-être prendre la parole prochainement pour évoquer son projet. Rappelons qu’un PlayStation Showcase devrait se déroule à la fin du mois, tandis que le Summer Game Fest approche à grands pas, alors les occasions de le faire ne manqueront pas. Ces échéances semblent tout de même un peu prématurées si l’équipe pour concevoir la plateforme n’est pas encore complète.

Note que Neon Koi, anciennement nommé Savage Game Studios, demeure le seul studio first-party de PlayStation spécialisé dans le développement de titres mobiles. L’entreprise allemande pourrait avoir son rôle à jour dans la conception et la réussite de ce service inédit de Sony.