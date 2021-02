PlayStation Wrap-Up 2020 : comment accéder à vos statistiques de jeu et débloquer un thème dynamique ?

Le PlayStation Wrap-Up 2020 est arrivé avec un thème dynamique en cadeau. Il récapitule toutes vos statistiques de jeu de l’année 2020 telles que votre nombre total d’heures la manette en main, le jour de la semaine où vous avez le plus joué, etc.

Le PlayStation Wrap-Up 2020 est disponible – Crédit : Sony

Le PlayStation Wrap-Up 2020 vient seulement d’arriver en février, mais mieux vaut tard que jamais. Comme chaque année, Sony dévoile le PlayStation Wrap-Up auquel les joueurs peuvent avoir accès. À l’instar de Spotify Wrapped qui révèle la rétrospective de l’année musicale ou de Google qui a dévoilé que la PS5 a battu le papier toilette dans les recherches, le PlayStation Wrap-Up 2020 est un concentré de vos statistiques de jeu de l’année. En bonus, vous pouvez aussi débloquer un thème dynamique exclusif pour la PS4.

Combien d’heures avez-vous joué à la PlayStation en 2020 ?

Pour découvrir vos statistiques de jeu de l’année 2020 et voir le nombre d’heures que vous avez passé la manette en main, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Vous devez ensuite vous connecter à votre compte PlayStation avec votre adresse mail et votre mot de passe. Néanmoins, Sony a précisé qu’il faut remplir les conditions suivantes pour y avoir accès : « Vous devez avoir au moins 18 ans, avoir accepté la collecte de données et avoir joué au moins 10 heures en 2020 sur PS4 ». Si vous remplissez ces conditions, le PlayStation Wrap-Up 2020 est disponible pour votre compte.

Le PlayStation Wrap-Up 2020 dévoile le nombre d’heures jouées – Crédit : Sony

En plus du nombre total d’heures passées à jouer, vous pouvez voir le nombre de jeux auxquels vous avez joué et celui sur lequel vous avez passé le plus de temps. Vous avez également accès au nombre de trophées obtenus au total et dans chaque catégorie (platine, or, argent et bronze). Par exemple, le Wrap-Up 2020 affiche le quota de home runs effectués dans MLB The Show 20. À ce sujet, le prochain opus de la franchise de baseball attendu en avril pourrait marquer la fin de l’exclusivité PlayStation.

Le PlayStation Wrap-Up 2020 affiche aussi les statistiques de la PS5 – Crédit : Sony

Si vous avez réussi à mettre la main sur une PlayStation 5 en 2020, le Wrap-Up regroupe aussi les statistiques de la console next-gen. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre test de la PS5 qui revient en détail sur ses performances, son interface, sa manette et d’autres caractéristiques.

Comment débloquer le thème dynamique exclusif ?

Sony offre un thème dynamique exclusif que vous pouvez tout simplement obtenir en bas de la page de votre PlayStation Wrap-Up en 2020. Il n’est pas disponible pour la PS5, mais uniquement pour la PS4.

Le thème dynamique exclusif pour la PS4 – Crédit : Sony

Source : CNET