Poco F6 et F6 Pro officiels : déferlante de composants premium pour un prix incroyable

Ce sont deux machines de guerre que Xiaomi vient de dévoiler lors d’un événement à Dubaï. Très attendus, les POCO F6 et POCO F6 Pro sont les smartphones les plus puissants de la gamme et leur prix est toujours aussi imbattable.

Xiaomi Poco F6 256 Go Amazon 389.89€ Xiaomi Poco F6 Pro 256 Go Amazon 499.89€

Avec ses nouveaux smartphones Poco F6 et Poco F6 Pro tout juste annoncés, Xiaomi a littéralement lâché les chevaux. La série F est connue pour ses smartphones puissamment équipés et vendus à prix défiant toute concurrence, comme cela avait été le cas pour l’excellent Poco F5 Pro, testé par la rédaction, l’année dernière. Déclinés en deux versions particulièrement riches en mémoire, les Poco F6 lui emboîtent le pas, rivalisant de composants et fonctionnalités haut de gamme.

Xiaomi POCO F6 / Crédit : Xiaomi

Les appareils adoptent deux positionnements différents pour répondre aux attentes du plus grand nombre. Propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, le Poco F6 cible les gamers en leur offrant de hautes performances et une fluidité extrême. Jouant la carte de la polyvalence, le Poco F6 Pro compte éblouir un large public avec un affichage superbe, des aptitudes photo de haut vol ou encore une charge ultra rapide (120 W). Malgré les solides atouts avec lesquels les Poco F6 et Poco F6 Pro débutent leur carrière, la facture est tout sauf salée !

Quels sont la disponibilité et les prix des Poco F6 ?

Les deux smartphones Poco F6 et Poco F6 Pro sont en vente dès aujourd’hui sur le Mi Store, le Poco Store et sur Amazon. Le premier, et aussi le moins cher des deux, est décliné en trois couleurs (Noir, Vert et Titane) et deux versions de mémoire. Le Pro existe en deux couleurs (Noir et Blanc) et en trois versions de mémoire. Voici leur prix de lancement :

POCO F6 8 Go / 256Go : 449,90€

: 449,90€ POCO F6 12 Go / 512 Go : 499,90€

: 499,90€ POCO F6 Pro 12 Go / 256 Go : 579,90€

: 579,90€ POCO F6 Pro 12 Go / 512 Go : 629,90€

: 629,90€ POCO F6 Pro 16 Go / 1 To : 699,90€

Les couleurs du Xiaomi POCO F6 / Crédit : Xiaomi

Bonne nouvelle, les deux mobiles profitent d’une offre de lancement assez remarquable. Pour tout achat réalisé entre le 23 et le 30 mai, une réduction de 60 à 80 euros sera appliquée sur le POCO F6 tandis qu’une réduction de 80 à 100 euros sera attribuée au Poco F6 Pro.

Voici les tarifs promotionnels jusqu’au 30 mai inclus :

POCO F6 8 Go / 256Go : 389,90€

: 389,90€ POCO F6 12 Go / 512 Go : 419,90€

: 419,90€ POCO F6 Pro 12 Go / 256 Go : 499,90€

: 499,90€ POCO F6 Pro 12 Go / 512 Go : 549,90€

: 549,90€ POCO F6 Pro 16 Go / 1 To : 599,90€

Les couleurs du Xiaomi POCO F6 Pro / Crédit : Xiaomi

Un smartphone avec Snapdragon 8 Gen 3 à moins de 400 euros… les gamers n’auront pas envie de laisser filer une telle occasion !

Quelle est la fiche technique des nouveaux POCO de Xiaomi ?

En plus de caractéristiques de premier plan, les nouveaux POCO profitent de 3 ans de mises à jour de l’OS et de 4 ans de mises à jour de sécurité. Une première pour la gamme.

Poco F6

Écran : Amoled 1,5 K de 6,67 pouces (1220 x 2712 points), 120 Hz, 1200 à 2400 nits

: Amoled 1,5 K de 6,67 pouces (1220 x 2712 points), 120 Hz, 1200 à 2400 nits Grand-angle : f/1.59, capteur de 50 Mpx, OIS

: f/1.59, capteur de 50 Mpx, OIS Ultra grand-angle : capteur de 8 Mpx

: capteur de 8 Mpx Caméra frontale : f/2.2, capteur de 20 Mpx

: f/2.2, capteur de 20 Mpx Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 8/256 Go et 12/512 Go

: 8/256 Go et 12/512 Go Batterie : 5000 mAh, charge filaire rapide 90 W

: 5000 mAh, charge filaire rapide 90 W Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Dimensions : 160,5 x 74,5 x 8 mm

: 160,5 x 74,5 x 8 mm Poids : 179 g.

: 179 g. Divers : double haut-parleur

: double haut-parleur Résistance : IP64, Corning Gorilla Glass Victus en façade

: IP64, Corning Gorilla Glass Victus en façade OS : HyperOS sur Android 14

Xiaomi POCO F6 / Crédit : Xiaomi

Poco F6 Pro

Écran : Amoled 2K de 6,67 pouces (1440 x 3200 points), 120 Hz, 1200 à 4000 nits

: Amoled 2K de 6,67 pouces (1440 x 3200 points), 120 Hz, 1200 à 4000 nits Grand-angle : f/1.6, capteur 50 Mpx, OIS, 8K 24 fps, 4K 60 fps

: f/1.6, capteur 50 Mpx, OIS, 8K 24 fps, 4K 60 fps Ultra grand-angle : f/2.2, capteur de 8 Mpx

: f/2.2, capteur de 8 Mpx Objectif macro : f/2.4, capteur de 2 Mpx

: f/2.4, capteur de 2 Mpx Caméra frontale : capteur de 16 Mpx

: capteur de 16 Mpx Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire : 12/256 Go, 12/512 Go, 16 Go/1To

: 12/256 Go, 12/512 Go, 16 Go/1To Batterie : 5000 mAh, charge filaire rapide 120 W, charge sans-fil 30 W

: 5000 mAh, charge filaire rapide 120 W, charge sans-fil 30 W Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Dimensions : 160,86 x 74,95 x 8,21 mm

: 160,86 x 74,95 x 8,21 mm Poids : 209 g.

: 209 g. Divers : double haut-parleur

: double haut-parleur Résistance : IP54, Corning Gorilla Glass 5 en façade

: IP54, Corning Gorilla Glass 5 en façade OS : MIUI 14 sur Android 13

Xiaomi POCO F6 Pro / Crédit : Xiaomi

POCO F6 : le smartphone gamer tout en finesse

Malgré la puissance de son processeur Snapdragon 8 Gen 3 et ses 12 à 16 Go de mémoire vive, le POCO F6 est un smartphone au design fin, léger et racé (8mm /179 g.), avec des bordures d’écran ultrafines pour un ratio exceptionnel de 94,27%. Des fonctions visant à garantir une expérience de haut niveau sont de la partie, comme WildBoost 3.0 qui optimise les réglages ou la dernière technologie LiquidCool pour la dissipation thermique.

Xiaomi POCO F6 / Crédit : Xiaomi

Un grand écran de belle résolution (446 ppp) et ultra lumineux ainsi qu’une confortable batterie de 5000 mAh complètent l’ensemble. Seul bémol, l’appareil n’est pas complètement étanche avec son indice de protection limité à IP64.

POCO F6 PRO : il vise la performance à tous les niveaux

A peine plus épais que son frère gamer (8,21mm), mais sensiblement plus lourd (209g.), le POCO F6 Pro se distingue dans de multiples domaines. C’est le processeur le plus puissant de 2023 qui est manettes pour un fonctionnement puissant et rapide. Le grand écran haute résolution (526 points par pouce) compte parmi les plus lumineux du marché avec une luminosité qui atteint 1200 nits au quotidien et jusqu’à 4000 nits en pic.

Xiaomi POCO F6 Pro / Crédit : Xiaomi

En photo, l’objectif principal est associé au meilleur capteur 50 Mpx jamais embarqué sur un appareil de la gamme et profite de nouveaux algorithmes pour “voir dans l’obscurité“. Sa grosse batterie de 5000 mAh profite de la charge ultra rapide de Xiaomi (120 W). Cadre métal et dos en verre incurvé, le POCO F6 Pro a de l’allure, mais n’est pas complètement étanche lui non plus (IP54).