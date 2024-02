Pour une Enceinte Marshall achetée, l’excellent casque Major IV est offert

Jusqu’au 6 mars 2024, profitez vite de cette offre promotionnelle chez Boulanger. En effet, en achetant une enceinte résidentielle Acton III de la gamme Homeline, vous recevrez gratuitement un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149,99 €, c’est donc une très belle offre à ne pas rater avant la fin des soldes d’hiver.

Cette offre très intéressante qui vient juste de débuter est valable plusieurs semaines soit jusqu’au 06 mars 2024. Nous vous rappelons que pour l’achat d’une enceinte Marshall, vous aurez un casque Major IV offert. L’offre est valable pour l’achat d’une enceinte connectée parmi plusieurs modèles. Vous aurez donc le choix parmi :

L’enceinte Marshall Acton III (noir, marron, crème)

L’enceinte Marshall Stanmore III (noir, marron, crème)

L’enceinte Marshall Woburn III (noir, marron, crème)

Pour profiter de cette offre, il faudra suivre les modalités soit achetez votre enceinte avant le 6 mars et dans l’une des boutiques éligibles soit Boulanger, Cultura, Darty ou la Fnac. Ensuite, il faudra vous inscrire via le formulaire et fournir les documents demandés. Vous recevrez votre casque à votre domicile dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la date de réception de votre demande.

Concernant le casque offert, il s’agit d’un modèle supra-aural qui propose une très belle autonomie de 80 heures pour une seule recharge. Pour les gros utilisateurs, vous pourrez toujours utiliser la recharge rapide, en seulement 15 minutes de charge vous serez de nouveau tranquille pour 15 heures d’écoute.

Confortable, grâce à ses coussinets à mémoire de forme, vous pourrez également passer vos appels avec et utiliser également votre assistant vocal préféré. Léger, confortable et de qualité, il est en plus résistant grâce à sa certification IPX4, il est donc résistant à la poussière et à l’eau.

Toutefois, si vous avez des doutes sur ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs casques sans fil, ainsi vous y trouverez certainement votre bonheur.