Premières images des Autobots et Terrorcons dans Transformers : Rise of the Beasts

Des images du tournage de Transformers : Rise of the Beasts, le 7e film de la saga Transformers, ont été révélées par son réalisateur. Le film sortira à l’été 2022.

Le réalisateur Steven Caple Jr. au milieu des Autobots de Transformers : Rise of the Beasts (Crédits photo : Instagram / S. Caple Jr.)

Le réalisateur Steven Caple Jr. vient de publier sur Instagram deux photos exclusives des Autobots et leurs ennemis les Terrorcons, tels qu’ils apparaîtront dans Transformers : Rise of the Beasts, le 7e film de la saga actuellement en tournage.

Terrorcons et Autobots s’affronteront en 2022 dans le 7e volet de la saga Transformers

Sur ces deux photos, on peut voir le réalisateur tout sourire annoncer « L’équipe est de sortie ! » au milieu des véhicules qui seront transformés numériquement en Autobots lors de la post-production. Sur une autre photo, trois autres véhicules, dont un énorme truck américain, ont un look bien plus sombre et inquiétant. Il s’agit des personnages de l’une des trois autres factions de Transformers qui apparaîtront dans le film : les Terrorcons.

La sortie de Transformers : Rise of the Beasts est prévu dans les salles de cinéma à l’été 2022. On y suivra un couple d’archéologues originaire de Brooklyn en 1994. Anthony Ramos et Dominique Fishback incarnera le couple qui sera impliqué suite à leurs recherches au beau milieu d’un conflit entre trois factions de Transformers.

Les Terrorcons de Transformers : Rise of the Beasts (Crédits photo : Instagram / S. Caple Jr.)

Transformers : Rise of the Beasts montrera des robots capables de se changer en animaux

Transformers : Rise of the Beasts est la suite directe de Bumblebee, le spin-off de la série Transformers sorti en 2018 qui avait reçu beaucoup de critiques positives. Une immense statue du Transformer jaune réalisée par un fan a suscité la polémique cette année pour son côté plutôt… envahissant. Concernant le film, Steven Caple Jr. a annoncé qu’il explorerait davantage les origines d’Optimus Prime (dont la voix sera prêtée par Peter Cullen). « Je souhaite m’aventurer sous la surface – sous le métal, si vous préférez – et approfondir qui est Optimus et ce qu’il a vécu sur la Terre par le passé », a déclaré le réalisateur.

De nouveaux types de Transformers vont également apparaître à l’écran. « Nous avons un peu épuisé le duel entre Decepticons et Autobots », a admis le producteur Lorenzo di Bonaventura. C’est pourquoi le prochain film montrera de méchants Transformers qui n’ont jamais été vus auparavant. Les Predacons, de nature plus reptilienne, et les Terracons. Le film s’inspirerait sur ce plan de la série animée Animutants (Beast Wars), diffusée en 1999 en France, avec des robots capables de se transformer en animaux. Un autre film Transformers serait également en préparation.

