PS4 : une erreur empêche les utilisateurs de se connecter à YouTube

Des utilisateurs de la PlayStation 4 ont eu une mauvaise surprise aujourd’hui en voulant accéder à l’application d’hébergement de vidéos. YouTube les empêche en effet de se connecter à leur compte. C’est une erreur très frustrante, d’autant plus que beaucoup de personnes utilisent la PS4 en tant que « boîtier multimédia » et pas seulement en tant que console de jeux vidéo. Et, si vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte YouTube, vous n’avez pas accès à vos recommandations, à vos abonnements, etc. Par conséquent, Reddit, Twitter et les forums Google se sont retrouvés submergés de messages d’utilisateurs inquiets depuis quelques heures. Que se passe-t-il exactement ?

Une erreur fantôme très frustrante

Toutes les personnes concernées rencontrent exactement le même problème. Au lancement de YouTube, le code d’erreur NP-37602-8 s’affiche. Ce qui est étrange, c’est que cette erreur n’est pas répertoriée sur la page officielle du support de PlayStation. Le site nous indique que « nous n’avons pas trouvé l’erreur correspondante. Vérifiez le code et réessayez » lorsque nous rentrons le code directement dans la barre de recherche.

De plus, comme nos confrères de The Independant l’ont remarqué, les recherches Google comportant ce code d’erreur sont apparues ce matin aux environs de 7 h, heure française. Néanmoins, en fouillant un peu, ils ont découvert que des utilisateurs rencontraient déjà cette erreur en 2016 et 2017. Aucune solution n’avait alors été partagée.

Comment remédier temporairement à cette erreur ?

Les utilisateurs ne comprennent donc toujours pas pourquoi ils sont automatiquement déconnectés de leur compte YouTube et qu’ils n’arrivent pas à s’y reconnecter. D’ailleurs, la PlayStation 3 et la Xbox One de Microsoft ne semblent pas concernées par cette erreur. Pourrait-elle avoir été causée par la mise à jour 7.51 du système d’exploitation disponible depuis hier ? C’est possible, mais Sony et Google ne l’ont pas encore confirmé.

Si vous faites partie des malchanceux qui ne peuvent plus se connecter à leur compte YouTube, une méthode vous permet de contourner l’erreur. C’est une alternative, et non une solution directe à l’erreur NP-37602-8. Il est possible de diffuser du contenu YouTube depuis son smartphone vers l’application de la PS4. Google détaille les étapes ici. En attendant, il ne fait nul doute que Sony et Google s’affairent déjà à régler cette erreur le plus vite possible.

