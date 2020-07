PS5 : les accessoires tiers disponibles dès novembre avant la sortie de la console ?

La PlayStation 5 se dessine à l’horizon. Sony n’a pas encore annoncé sa date de sortie exacte, mais cela n’empêche pas les fabricants d’accessoires de se préparer en avance. Les dernières fuites révèlent une liste d’accessoires tiers et le prix de la PS5.

Au cours du mois dernier, Sony a partagé de nombreuses informations au sujet de sa console next-gen. Il a tout d’abord réussi à surprendre la communauté en annonçant non pas une, mais deux consoles. La PlayStation 5 que nous connaissons déjà tous sera accompagnée d’une version digitale moins chère, la PlayStation 5 Digital Edition. Cependant, les joueurs sont toujours dans le flou à propos de deux choses très importantes : le prix et la date de sortie de la PS5. Sony ne veut toujours pas lever le voile sur ces informations pourtant cruciales dans la décision d’acheter la console next-gen.

Une station de charge et un câble magnétiques, un support pour la PS5, quels sont les accessoires tiers en fuite ?

Un utilisateur Reddit sous le pseudo de « u/Barron-Blade » affirme travailler pour un magasin de jeux vidéo. Son système aurait été mis à jour avec une liste d’accessoires tiers pour la PS5. La date de sortie de ces accessoires semble être prévue pour le 3 novembre 2020. Ils sortiraient donc avant la console elle-même. Ce n’est pas si étonnant puisque la manette DualShock 4 était sortie quelques semaines avant la PlayStation 4 en 2013. D’ailleurs, il semblerait que les produits listés sont fabriqués par Biogenik. C’est une marque spécialisée dans les accessoires gaming pour différentes plateformes de jeux.

D’après cette liste en fuite, il y a une station de charge magnétique et un kit de protections antidérapantes pour la manette DualSense. Deux câbles sont listés : un câble de recharge magnétique et un câble USB-C de type gaming avec des effets de lumière. Un support pour la PS5 est aussi mentionné, mais ce n’est pas précisé s’il est vertical ou horizontal. Enfin, la liste se conclut avec un « player pack ». Il n’y a pas de description mais on peut imaginer que c’est un pack comprenant toutes sortes d’accessoires pour les joueurs.

La PlayStation 5 à 599 € ?

De plus, l’entreprise finlandaise VPD estime le prix de la PlayStation 5 à 599 € sur son site. Espérons que cette estimation soit erronée puisque les joueurs s’attendent à un prix avoisinant 499 €.

Néanmoins, VPD n’est pas la seule société à avoir affiché un prix de la PS5 largement supérieur aux attentes. Amazon UK l’avait listé à 700 € le jour même de sa présentation le 11 juin dernier. Les sources semblent donc fortement mitigées. Sony ne devrait pas tarder à annoncer officiellement le prix de sa console next-gen, en même temps que la date de sortie de celle-ci.

