PS5 Pro : fenêtre de sortie, améliorations, un leak vend la mèche

Une PS5 – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

Plus de deux ans après la sortie de la PS5, Sony prévoit-il de produire une nouvelle itération de sa console ? Oui à en croire des listes d’export mises au jour par TweakTown. D’après ces dernières, des prototypes de PS5 Pro auraient déjà été expédiés à des développeurs, l’étiquette « prototype de console de jeu vidéo » étant notamment lisible.

Dès lors, les joueurs se demandent pour quand est prévu le lancement de l’évolution de la PlayStation 5. Le leaker RedGamingTech vient d’en dire plus à ce sujet. D’après ses informations, à prendre avec des pincettes, la PS5 Pro sortirait d’ici fin 2023, début 2024. Une fenêtre de sortie qui coïncide avec celle de la PS4 Pro dont le lancement était survenu trois années après celui de la PS4.

PS5 Pro : ce que l’on sait sur sa fiche technique

En dehors de sa date de sortie, d’aucuns aimeraient savoir ce que la future console aura dans le ventre. D’après un brevet déposé par Sony, il est possible que la PS5 Pro embarque deux cartes graphiques dans ses entrailles. Ce qui ne serait pas de trop pour offrir invariablement aux joueurs la prise en charge de la 4K 60 FPS, voire de la 8K, d’après la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead.

De son côté, RedGamingTech indique que la console sublimera le ray-tracing et bonifiera l’expérience VR. Cela serait d’ailleurs logique, Sony s’apprêtant à sortir le PSVR 2, son nouveau casque de réalité virtuelle. Sans surprise, le hardware de la future console devrait être plus performant que celui de la machine actuelle, toujours selon le leaker. Un processeur gravé en 5 nm de TSMC pourrait ainsi propulser la PS5 Pro. D’après une source de RedGamingTech, il est toutefois possible qu’un processeur 4 nm soit utilisé à la place.

Comme précisé plus haut, ces informations sont à considérer avec prudence. Ces prochains mois, il faudra se contenter de ce type de leak puisqu’on imagine mal Sony communiquer rapidement au sujet de cette future déclinaison pro.