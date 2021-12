PS5, PS4 : jouez gratuitement aux modes multijoueurs de vos jeux ce week-end sans abonnement

Les joueurs PS5 et PS4 pourront jouer gratuitement aux modes multijoueurs des jeux qu’ils possèdent ou vont acheter ce week-end, dont GTA 5, Call of Duty : Vanguard et FIFA 2022. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement au PlayStation Plus.

PlayStation vient d’annoncer un nouveau week-end multijoueur en ligne gratuit du 18 au 19 décembre. L’évènement vous permet de jouer gratuitement en ligne. Cela concerne les jeux que vous possédez ou ceux que vous allez acheter sans être abonné au PlayStation Plus. N’importe quel jeu disposant d’un mode multijoueur comme Call of Duty : Vanguard, Grand Theft Auto : V et FIFA 22 est concerné par l’offre PlayStation.

Le week-end multijoueur en ligne gratuit sur PS5 et PS4 – Crédit : Sony

Le week-end multijoueur en ligne gratuit démarre le 18 décembre à 00h01. Il se termine le 19 décembre à 23h59, heure locale. Vous avez donc 48 heures pour essayer le mode multi de vos jeux préférés. Un compte PlayStation Network et une connexion Internet sont évidemment requis.

Un week-end multijoueur en ligne gratuit et l’abonnement à – 50 % pour les joueurs PS5 et PS4

PlayStation a annoncé l’évènement sur Twitter : « Ce week-end jouez aux modes multi de vos jeux préférés sur PS4 et PS5 sans abonnement PlayStation Plus ! ». Le compte PlayStation a partagé une image avec FIFA 22, Grand Theft Auto : V et Call of Duty : Vanguard.

Ce week-end jouez aux modes multi de vos jeux préférés sur PS4 et PS5 sans abonnement PlayStation Plus !



Valide du 18 décembre à 00h01 au 19 décembre à 23h59 ⏳ pic.twitter.com/bUxkrXnlPd — PlayStation France (@PlayStationFR) December 13, 2021

L’annonce de PlayStation peut porter à confusion. En effet, certains joueurs pensaient que FIFA 22, GTA 5 et Call of Duty étaient gratuitement disponibles au téléchargement. Ce n’est cependant pas le cas. Vous pouvez seulement jouer aux modes multijoueurs des jeux que vous possédez déjà. Cela fonctionne aussi pour les jeux que vous allez acheter durant le week-end.

Que ce soit pour enchaîner les kills sur Call of Duty : Vanguard ou visiter la ferme d’un ami sur Stardew Valley, tous les jeux sont concernés par l’offre à condition qu’ils soient dans votre bibliothèque. Si le jeu en ligne vous plaît et que vous souhaitez continuer votre progression, l’abonnement de 12 mois au PlayStation Plus est actuellement à – 50 %, mais la promotion se termine le 19 décembre.

Vous n'êtes plus abonné au PlayStation Plus ? Profitez de -50% sur l'abonnement de 12 mois jusqu'au 19 décembre : https://t.co/wNJ6L7gw7K



Valable même si vous avez déjà été abonné. pic.twitter.com/oHsnQyHIdS — PlayStation France (@PlayStationFR) December 14, 2021

Enfin, les abonnés au PlayStation Plus peuvent récupérer gratuitement trois jeux ce mois-ci. Godfall Challenger Edition, Mortal Shell et LEGO DC Super-Villains peuvent être ajoutés à la bibliothèque jusqu’au 4 janvier 2022.

