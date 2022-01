PS5 : Sony tease la nouvelle fonctionnalité « Tournaments » pour participer à des tournois

Avant d’annoncer le nouveau casque de réalité virtuelle PSVR 2 pour la PS5, Sony a profité du CES 2022 pour teaser une nouvelle fonctionnalité de sa console next-gen. À son lancement fin 2020, la PS5 n’avait pas toutes les fonctionnalités qu’elle possède aujourd’hui. Elles ont été progressivement ajoutées comme le support des disques SSD M.2 pour augmenter l’espace de stockage.

Jim Ryan annonce la fonctionnalité « Tournaments » de la PS5 – Crédit : Sony

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a annoncé l’arrivée de la fonctionnalité « Tournaments » pour la PS5. Nous n’avons pas encore de détails supplémentaires, mais cette fonctionnalité fait évidemment penser à celle de la PS4. Les joueurs peuvent rejoindre des tournois afin d’affronter d’autres joueurs ou d’autres équipes en ligne sur différents jeux.

La nouvelle fonctionnalité de tournois de la PS5 arrivera cette année

Jim Ryan a déclaré pendant la conférence de Sony que : « cette année, nous prévoyons également d’introduire une nouvelle fonctionnalité de tournois sur PS5 ». La fonctionnalité Tournaments de la PS5 n’a pas encore de date de sortie précise, mais elle est attendue pour 2022.

Après cette déclaration, Jim Ryan n’en a pas révélé davantage. Il a directement annoncé le nouveau casque de réalité virtuelle tant attendu par les joueurs de PlayStation. Néanmoins, le fait qu’il prenne plusieurs secondes pour annoncer cette fonctionnalité sur la scène du CES 2022 prouve qu’il s’agit d’une fonctionnalité importante de la console next-gen, probablement l’une des plus grosses de 2022.

Sony veut donc faciliter l’accès à la compétition et à l’e-sport pour les joueurs. Il ne faut pas non plus oublier que Sony a racheté l’EVO (Evolution Championship Series) l’année dernière. Cet évènement est le plus grand tournoi de jeux de combat au monde tels que Street Fighter, Tekken ou encore Mortal Kombat. La fonctionnalité « Tournaments » sera compatible avec les jeux multijoueurs compétitifs, mais aucune liste n’a encore été communiquée. Quoi qu’il en soit, les joueurs adeptes de compétition attendent avec impatience d’en découvrir davantage sur les tournois de la PS5.

Source : ComicBook