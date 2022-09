Quelle est la voiture électrique la plus rapide au monde en 2022 ?

Rimac Nevera © Rimac

Avant que les véhicules électriques ne deviennent courants, les supercars étaient propulsées par des moteurs V8, V10, V12 et W16. Mais à mesure que la recherche sur les moteurs électriques et leurs batteries se développe, les ingénieurs et les constructeurs automobiles découvrent un potentiel qui ne cesse de faire des progrès. Aujourd’hui, quelles sont les voitures électriques les plus rapides disponibles en 2022 ?

La Rimac Nevera, indétrônable

Le véhicule électrique le plus rapide que vous pouvez acheter en ce moment est la Rimac Nevera. La société croate Rimac n’est pas étrangère à la fabrication de véhicules électriques rapides, car sa première voiture, la Rimac Concept One (et la Rimac Concept Two plus tard), avait déjà été couronnée comme étant le véhicule électrique le plus rapide au monde.

Le 13 août 2021, la chaîne YouTube Drag Times avait testé une Nevera de pré-production au Famoso Raceway de Bakersfield, en Californie. Après avoir effectué plusieurs tours sur la piste de 1⁄4 mile, les résultats de performance suivants ont été publiés : 0 à 100 km/h en 2,00 s, 100 à 200 km/h en 2,95 s.

À lire : Tesla Model S Plaid vs Rimac Nevera : la course de dragsters des voitures en production les plus rapides au monde

La supercar électrique est dotée d’une batterie lithium-manganèse-nickel fonctionnant sous 730 volts d’une capacité de 120 kWh lui autorisant une autonomie de 647 km (NEDC) ou 550 km (WLTP). Pour arriver à un tel résultat, la voiture profite de quatre moteurs électriques (un par roue), produisant une puissance combinée de 1 914 ch et 2 360 N m de couple. Une boîte de vitesses à un étage relie les roues avant et arrière.

Les 9 autres voitures électriques les plus rapides au monde sont, dans l’ordre décroissant, l’Aspark Owl, la Pininfarina Battista, la Lotus Evija, la Tesla Model S Plaid, la NIO EP9, la Lucid Air Dream Edition Performance, la Tesla Model X Plaid, la Tesla Model 3 Performance et enfin, la Porsche Taycan Turbo.