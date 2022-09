Quelles sont les meilleures applications To-Do List pour vous organiser au quotidien ?

Les meilleures applications ToDo List © Gerd Altmann – Pixabay

Vous avez l’habitude de remplir des pages de cahier pour créer des listes afin de mieux vous organiser ? Vous êtes rapidement débordé et oubliez régulièrement d’accomplir certaines tâches ? Vous avez une charge mentale trop importante et vous voulez changer les choses ? Continuez de lire cet article et découvrez les meilleures applications de gestion de listes de tâches, pour mieux vous organiser au quotidien.

Remember The Milk

Pour tous ceux qui se débattent avec une liste de choses à faire interminable, Remember the Milk est une bouée de sauvetage pratique et fonctionnelle. Cette application intelligente offre une interface simple et intuitive pour garder une trace de tout ce qui doit être fait, et elle peut être synchronisée sur tous vos appareils.

Remember The Milk © Remember The Milk

Que vous deviez vous rappeler d’aller chercher du lait en rentrant du travail ou que vous planifiez des vacances importantes, Remember the Milk vous aidera à tout faire. Il aide à répertorier toutes vos tâches et sous-tâches, ainsi qu’à inclure des détails importants tels que des dates, des mots-clés et des notes. Toutes vos tâches sont hiérarchisées, afin que vous puissiez toujours vous concentrer sur ce qui est le plus important. Donc, si vous cherchez un moyen de réduire votre charge mentale et d’être plus organisé, Remember the Milk est l’une des solutions parfaites. Disponible gratuitement en version desktop (Windows, Mac et Linux), application mobile (Android et iOS) et en service en ligne.

Télécharger Remember The Milk

Todoist

Todoist est un excellent moyen de garder la trace de toutes vos tâches, petites et grandes. En saisissant vos tâches dans l’application et en les classant par ordre de priorité, vous pouvez facilement voir ce qui doit être fait et quand. Vous pouvez également créer des tâches récurrentes pour les choses qui doivent être faites régulièrement, comme le nettoyage de la maison ou la promenade du chien.

Todoist © Doist

Qu’il s’agisse de tâches liées au travail ou de courses personnelles, si vous avez besoin de déléguer une tâche à quelqu’un d’autre, Todoist vous permet également de le faire facilement. Disponible gratuitement en version desktop (Windows, Mac et Linux), application mobile (Android et iOS), en service en ligne et en extension pour navigateur web.

Télécharger Todoist

Microsoft To Do

Microsoft To Do est une application gratuite de todo list qui vous permet de répertorier toutes les tâches que vous devez accomplir pour différents projets personnels ou professionnels et de les diviser efficacement en listes personnalisées. Avec Microsoft To Do, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles tâches, définir des dates d’échéance, les affecter à différentes listes et ajouter des notes ou des rappels. Vous pouvez également synchroniser vos tâches sur tous vos appareils et les partager avec votre famille ou vos collaborateurs.

Microsoft To Do © Microsoft

Pour chaque tâche, de nombreux outils d’édition et d’organisation sont disponibles. L’utilisateur est en mesure de définir une tâche comme « importante », la faire glisser et la déposer dans une autre liste, ajouter des sous-tâches, attribuer des étiquettes, créer une date d’échéance avec rappels, attacher un document en pièce jointe, écrire une note, répéter la tâche, affecter la tâche à un contact et voir l’avancement de chaque tâche. Disponible en application gratuite pour Windows 10/11, Android et iOS, mais aussi en service en ligne (depuis votre compte Microsoft OneDrive).

Télécharger Microsoft To Do

Notion

Pour tous ceux qui aiment être organisés et productifs, Notion est le service de prise de notes idéal. Il offre une variété de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de sauvegarder et d’organiser leurs pensées en un seul endroit. Qu’il s’agisse d’un simple document texte, d’une liste de tâches ou d’un article plus complet, tout est possible avec Notion.

Notion © Notion Labs

Et pour ceux qui ont besoin d’un peu d’aide pour démarrer, il existe de nombreux modèles disponibles qui peuvent être personnalisés pour répondre à tous les besoins. Malgré son interface en anglais, Notion saura vite se rendre indispensable pour votre organisation du quotidien. Une version gratuite pour les particuliers est proposée. Disponible en version desktop (Windows et Mac), en application mobile (Android et iOS) et en service en ligne.

Télécharger Notion

Google Tasks

Google Tasks est un moyen simple et efficace de gérer votre liste de tâches. Il est entièrement intégré à l’univers des applications Google, ce qui signifie que vous pouvez créer une tâche à partir d’un e-mail reçu dans votre boîte de réception Gmail ou faire apparaître vos tâches récurrentes ou urgentes dans votre Google Agenda. Vous pouvez par ailleurs accéder à vos tâches directement à partir du service en ligne Gmail via la barre d’applications située à droite de l’écran.

Google Tasks © Google

De plus, si vous êtes un client de Google Workspace, vous pouvez trouver votre liste de tâches via la console d’administration de Google Workspace. Que vous utilisiez Gmail, Agenda, Keep ou une autre application Google, Tasks est toujours à portée de clic. Et comme il est intégré à toutes ces autres applications Google, il est facile de garder la trace de tout ce que vous devez faire en un seul endroit. Vous pouvez retrouver Google Tasks dans les autres services Google, mais aussi en application mobile gratuite indépendante pour Android et iOS.

Télécharger Google Tasks

Any.DO

Any.DO offre aussi son lot d’avantages. Il associe directement votre gestionnaire de listes de tâches à un calendrier. L’interface est simple et en français et facilite l’organisation de vos tâches à accomplir dans la journée, mais aussi dans les jours à venir. Son principal atout réside dans sa compatibilité avec plus de 200 autres services très connus comme WhatsApp, Google Calendar, Evernote, Slack, Gmail, Trello, Wunderlist, Todoist, Zapier, Asana, Microsoft OneNote, et bien d’autres. Une fois que vous avez créé une liste de tâches avec des rappels, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier quelque chose d’important ! Any.do s’en assure en envoyant des notifications sur votre appareil pour que vous ne manquiez plus jamais une réunion ou une échéance.

Any.DO © Any.DO

En plus de tout cela, Any.do est disponible gratuitement, mais propose également un abonnement premium qui offre aux utilisateurs encore plus de fonctionnalités comme des rappels géolocalisés, des options de collaboration accrues et des thèmes. Disponible en version desktop (Windows et Mac), en application mobile (Android et iOS), en service en ligne et en extension pour le navigateur web Google Chrome.