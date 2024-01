RATP : le Pass Navigo sur l’iPhone arrive au printemps 2024 pour les JO

© Envato

TL;DR Après des années d’attente, le Pass Navigo dans l’iPhone a été officialisé par le réseau ferré d’Île-de-France

C’est dès le printemps 2024 que cette fonctionnalité sera déployée, sans date plus précise

Les usagers du métro profiteront également de l’automatisation de la ligne 4 ou encore du prolongement du RER E

La dématérialisation fait son petit bonhomme de chemin en France. Tout le monde a en tête le permis de conduire au format numérique et aujourd’hui, place au Pass Navigo dans l’iPhone pour les usagers du réseau ferré d’Île-de-France. La régie des transports annonce sa sortie pour le printemps 2024.

À lire > Attention à cette arnaque au Pass Navigo, des escrocs profitent des remboursement

Le Pass Navigo dans l’iPhone arrive dès ce printemps

Licence Gratuite Télécharger Bonjour RATP (8.1.1) Playstore : (110470 votes) Appstore : (39064 votes) Loisirs, Voyage

Développeur RATP Télécharger Bonjour RATP

Plusieurs années déjà que l’on parle du Pass Navigo numérique intégré à l’iPhone et enfin, il arrive pour le printemps 2024 sans date plus précise. On imagine que la région Île-de-France veut être prête pour les Jeux olympiques 2024 qui se tiendront à ce moment à Paris. En plus de l’iPhone, il sera possible de valider son Pass Navigo avec une Apple Watch.

Cela fait depuis 2019 que la région Île-de-France souhaite intégrer le Pass Navigo à l’iPhone, ce qui ne plaisait pas forcément à Apple. En plus de refuser de se connecter aux tourniquets de la RATP, la firme de Cupertino préférait que les utilisateurs se tournent vers Apple Pay puisque l’application permet d’ajouter une carte de transport.

Comme le rapporte l’Informé, Apple et la région Île-de-France ont finalement trouvé un accord de 5 ans en février 2022. Reste à savoir si après cette durée, il sera renouvelé pour que les utilisateurs d’iPhone puissent toujours s’en servir comme Pass Navigo.

D’autres annonces pour l’année 2024

En plus de l’intégration du Pass Navigo à l’iPhone, la régie des transports annonce que la ligne 4 va être automatisée dès ce mois de janvier 2024, comme la ligne 14 par exemple. En avril de la même année, le RER E aura droit à un prolongement vers Nanterre-La Folie. On parle également d’un nouveau matériel pour l’ensemble du réseau, de nouvelles lignes ouvertes et autres billetteries connectées.

L’année 2024 s’annonce donc chargée pour les usagers du métro, la RATP et la SNCF. L’objectif du Grand Paris est toujours dans les esprits pour permettre au réseau ferré de passer dans plus de stations à Paris et ses alentours via des prolongements. La capitale s’ouvre à la banlieue pour permettre une meilleure circulation des usagers et une démarche écologique par extension.