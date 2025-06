Recherche mains libres : Google vous lit les résultats à voix haute

Pixabay

Quand Google lit pour vous : les résultats prennent voix

Google expérimente actuellement une nouvelle fonctionnalité audio intégrée à son moteur de recherche, qui pourrait marquer une évolution notable dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec les résultats.

Cette nouveauté, en phase de test via la plateforme Google Labs depuis le 13 juin 2025, consiste à proposer des résumés vocaux des recherches, générés par l’intelligence artificielle.

Concrètement, cette option permettrait aux internautes d’écouter un résumé des informations clés issues de certaines requêtes, grâce à une synthèse vocale alimentée par les modèles Gemini, les plus récents développés par Google. L’objectif est de proposer une consultation rapide et surtout mains libres des résultats de recherche, une option pratique dans des situations de mobilité ou lorsqu’on ne peut pas lire un écran.

À ce jour, que savons-nous ?

L’outil ne s’applique pas encore à toutes les recherches. Seules certaines requêtes précises déclenchent une réponse audio, sélectionnée par l’algorithme en fonction de la pertinence des résultats. Comme pour les AI Overviews lancés précédemment, l’intelligence artificielle compile un résumé issu des pages jugées les plus fiables. Ces résumés audio contiennent également un accès aux sources utilisées, ainsi qu’un lecteur intégré permettant de gérer la vitesse de lecture et de consulter la durée restante. Cependant, cette expérimentation reste actuellement limitée à certains pays, et n’est pas disponible en France à ce stade.

Il est utile de mentionner que la base technologique de cette fonctionnalité n’est pas entièrement nouvelle. Google s’appuie sur les fondations déjà utilisées dans NotebookLM, un outil basé sur l’IA capable d’analyser des documents pour en extraire l’essentiel. Ce chatbot peut, par exemple, générer automatiquement des dialogues audio à partir de sources textuelles.

Source : Numerama