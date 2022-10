Red Dead Redemption disparaît du PS Plus, vous ne pouvez plus y jouer sur PS4 et PS5

Red Dead Redemption a été supprimé du catalogue digital du PS Plus. Cela signifie que vous ne pouvez plus y jouer sur PS4 ou PS5. Il devient de plus en plus difficile de jouer au célèbre jeu de Rockstar Games sorti en 2010.

Après des années de disponibilité sur le PlayStation Plus, Red Dead Redemption mord la poussière. À la grande déception des fans, le jeu de Rockstar Games a été supprimé du catalogue digital du PlayStation Plus. Jusqu’à présent, il était possible de jouer à Red Dead Redemption en streaming sur une console PS4 ou PS5. Il devient désormais de plus en plus compliqué de jouer à Red Dead Redemption de nos jours.

Red Dead Redemption © Rockstar Games

Depuis l’arrivée du nouveau PlayStation Plus au mois de juin, les abonnés Premium ont accès à un catalogue de jeux PS3 originels en streaming sur PS4, PS5 et PC. Des jeux gratuits sont ajoutés tous les mois. En octobre, les joueurs peuvent profiter gratuitement de Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 et Superhot.

Red Dead Redemption est encore jouable sur Xbox Series, Xbox One et PC via un émulateur

Sur Twitter, l’internaute @videotech_ qui surveille l’actualité liée à Rockstar a remarqué la disparition de Red Dead Redemption. « Red Dead Redemption (1) n’est plus disponible en streaming sur PS Plus / PS Now 6 ans après ses débuts sur le service en 2016 », a-t-il tweeté. À moins d’avoir encore une PS3 qui prend la poussière dans un placard, Red Dead Redemption est officiellement injouable sur PlayStation 12 ans après sa sortie.

Red Dead Redemption (1) is no longer available to stream on PS Plus/PS Now after 6 years of its debut on the service in 2016.



The only current modern way to play Red Dead Redemption is now officially on Xbox Series and Xbox One consoles and third-party emulators for PC. pic.twitter.com/AYgofRVzPV — Ben (@videotech_) October 17, 2022

Heureusement, il reste encore plusieurs manières de se plonger dans le Far West avec John Marston. Le jeu en monde ouvert de Rockstar est toujours jouable sur Xbox Series et Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. RDR est aussi jouable sur PC via un émulateur tiers. Il faut également préciser que Read Dead Redemption a été amélioré sur Xbox via un patch. Les joueurs peuvent en profiter en 4K sur Xbox Series X et Xbox One X ou en 1440p sur Xbox Series S.

Aujourd’hui encore, nous ne savons toujours pas pourquoi Red Dead Redemption n’a jamais eu droit à un remake sur Xbox Series et PS5. On en a pourtant souvent entendu parler. Impossible de savoir pourquoi Rockstar a laissé de côté l’un des meilleurs jeux de la Xbox 360 et PlayStation 3. RRD n’a pas non plus eu de portage PC comme RDR 2 qui est arrivé sur PC fin 2019.

Source : Kotaku