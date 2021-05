Reno 6 : on connait le design de toute la série des smartphones d’OPPO

Le leaker Evan Blass a dévoilé le design des trois smartphones de la gamme Reno 6, dont le Reno 6 5G, le Reno 6 Pro 5G ainsi que le Reno 6 Pro+ 5G.

OPPO Reno 6 et 6 Pro – Crédit : Evan Blass

L’OPPO Reno 6 5G est le seul à proposer une refonte en profondeur de son design. En effet, OPPO aurait opté cette année pour un design avec des bordures plates, comme les nouveaux iPhone 12 d’Apple. Il offrirait un écran AMOLED FHD+ plat et poinçonné de 6,55 pouces. Au dos, on retrouverait trois capteurs, dont un principal de 64 MP.

On sait également qu’il devrait être vendu en deux configurations, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone devrait aussi conserver une prise jack, et prendre en charge le rechargement sans fil à 65 W.

OPPO Reno 6 Pro 5G, un Reno 6 5G incurvé

L’OPPO Reno 6 Pro 5G ne serait pas très différent du modèle de base de la série, si ce n’est son écran incurvé. On s’attend également à ce qu’il embarque un processeur plus puissant, mais le reste du smartphone devrait être similaire.

Il possède également 3 caméras à l’arrière, contre 4 sur la génération précédente. On espère qu’OPPO a retiré le capteur de profondeur de 2 MP de l’OPPO Reno 5 Pro, qui n’était pas forcément très utile.

L’OPPO Reno 6 Pro+ 5G a le même capteur principal que l’OPPO Find X3 Pro

L’OPPO Reno 6 Pro+ 5G sera le smartphone le plus haut de gamme de la série. Il succèdera directement au Reno 5 Pro+ de l’année dernière. D’après les informations de Gadgets360, il devrait être légèrement plus grand que les deux autres modèles, et son écran pourrait être compatible avec un taux de rafraichissement élevé de 90 Hz.

Le smartphone serait propulsé par un Snapdragon 870, mais c’est surtout au niveau de la photo qu’il se démarquera de ses petit frères. En effet, le smartphone proposera quatre capteurs au dos, dont un capteur principal de 50 MP. Il s’agirait de l’IMX 766, soit le même capteur que le flagship d’OPPO, le Find X3 Pro. Il faudra attendre la présentation officielle le 27 mai prochain pour en savoir davantage.

OPPO Reno 6 Pro+ 5G pic.twitter.com/XBUpndEL9M — Evan Blass (@evleaks) May 20, 2021

Source : Evan Blass