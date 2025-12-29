Replay Canal+ sur Freebox Ultra, tout savoir pour en profiter

Pour les amateurs de séries et de films, rater une diffusion n’est plus une fatalité.

30 jours pour revoir vos émissions avec Canal+ sur Freebox Ultra

Canal+ et Free viennent de clarifier les conditions de leur replay de courte durée, une fonctionnalité qui permet de revoir ses programmes favoris après leur passage à l’antenne. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se rattraper sans stress.

Le fonctionnement est simple

Canal+ a confirmé que les abonnés à Canal+ La Chaîne et les clients Freebox Ultra bénéficient d’un accès aux programmes en replay pendant 30 jours après leur diffusion. Cette fenêtre d’un mois offre suffisamment de temps pour regarder un épisode manqué ou découvrir un film diffusé au début de la semaine, même si quelques publicités s’intercalent durant le visionnage.

La formule s’adresse à deux types de publics. D’un côté, les abonnés directs à Canal+ La Chaîne, facturée 15,99 € par mois. De l’autre, les clients Freebox Ultra profitent de Canal+ inclus dans leur box premium, proposée à 49,99 € par mois la première année. Dans les deux cas, le service est identique : mêmes programmes, mêmes droits, et donc accès au replay sur 30 jours.

Les publicités restent présentes, mais il s’agit d’un compromis désormais standard sur la plupart des offres incluses et gratuites. Pour les utilisateurs de la Freebox Ultra, cette contrainte est largement compensée par l’économie réalisée sur l’abonnement Canal+.

Cette annonce confirme également la cohérence du partenariat entre Free et Canal+. Les abonnés Freebox Ultra bénéficient d’un traitement équivalent à celui des abonnés classiques de Canal+, preuve que le service est pleinement intégré à l’offre box. Ce type de parité renforce la valeur de la Freebox Ultra, qui reste l’une des offres les plus complètes du marché.

Des options diversifiées accessibles sur la Freebox Ultra

En plus de Canal+, la Freebox Ultra donne accès à Netflix, Amazon Prime et Disney+ (avec publicité), le tout pour 49,99 € par mois la première année avant de passer à 59,99 €. Les abonnés peuvent retrouver Canal+ sur le canal 40 de leur player Free 4K.