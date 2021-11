Resident Evil : à quels jeux jouer avant de voir le film Welcome to Raccoon City ?

Vous voulez vous plonger dans l’univers de Resident Evil avant de voir le nouveau film en live-action Resident Evil : Welcome to Raccoon City ? Voici les jeux de la franchise d’horreur auxquels vous pouvez jouer pour retrouver tous les easter eggs du film.

Le nouveau film Resident Evil : Welcome to Raccoon City est probablement celui qui se rapproche le plus des jeux vidéo par rapport aux précédentes adaptations cinématographiques de la franchise. Comme on l’avait vu dans le second trailer du film en live-action de Resident Evil, le film reprend tous les ingrédients des jeux : les chiens zombies, le commissariat de Raccoon City, les Lickers, le manoir Spencer, etc.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Le réalisateur Johannes Roberts a intégré plusieurs clins d’œil dans le film. Pour découvrir tous les easter eggs et vous plonger entièrement dans l’univers d’horreur, vous pouvez découvrir ou revisiter plusieurs jeux de la franchise sur lesquels le film s’est appuyé. Resident Evil est une saga culte qui s’est vendue à plus de 100 millions de copies et elle revient désormais en force avec ses différentes adaptations.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City s’inspire des premiers jeux de la franchise

Le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City s’inspire fortement de l’original Resident Evil sorti en 1996. L’unité spéciale de police S.T.A.R.S enquête sur une autre unité disparue avant d’être prise en chasse par des chiens zombies. Chris Redfield et ses collègues se réfugient dans le manoir Spencer. Ils y découvrent alors les expériences secrètes menées par l’Umbrella Corporation.

De plus, Resident Evil : Welcome to Raccoon City fait également écho à Resident Evil 2 sorti en 1998. Cet opus a introduit les personnages Claire Redfield et le policier Leon Scott Kennedy qui se retrouvent évidemment dans le film. Au lieu de jouer à Resident Evil 3 : Nemesis sorti en 1999, vous pouvez directement passer à Resident Evil : Code Veronica (2000) qui met en scène Claire Redfield dans la première partie, puis son frère Chris dans la deuxième.

Enfin, les remakes de Resident Evil et Resident Evil 2 sont disponibles si vous voulez les découvrir avant de voir le film. Resident Evil : Code Veronica n’a pas encore eu le droit à son remake, du moins pour le moment. Le prochain remake prévu de la franchise est celui de Resident Evil 4 qui pourrait sortir en 2022. Si vous voulez aussi découvrir l’univers horrifique indépendamment du film, la démo de Resident Evil Village sorti cette année est disponible sur toutes les plateformes.

Source : CBR