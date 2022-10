Resident Evil Village : jouez gratuitement à la démo du mode à la troisième personne

À l’occasion du Resident Evil Showcase, Capcom a dévoilé un trailer de Resident Evil 4 Remake, des images de gameplay et même une édition collector. L’éditeur japonais en a aussi profité pour présenter l’extension Winters de Resident Evil Village qui comprend de nouvelles missions et un mode de vue à la troisième personne. La démo de ce mode est déjà disponible sur toutes les plateformes.

Extension Winters de Resident Evil Village © Capcom

La nouvelle extension de Resident Evil Village ne sera disponible qu’à partir du 28 octobre, mais vous pouvez d’ores et déjà tester gratuitement la vue à la troisième personne. Resident Evil Village Gold Edition Gameplay Demo est disponible sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

La démo de Resident Evil Village à la troisième personne est jouable pendant 60 minutes

La démo de Resident Evil Village ne limite pas le contenu auquel vous accès. Elle est néanmoins limitée à 60 minutes de jeu. Comme Capcom l’a précisé, « la démo d’une durée de 60 minutes vous donne accès aux vues à la 1ère et à la 3ème personne ». Depuis la sortie de Resident Evil Village en 2021 dont les scènes violentes et choquantes ont été censurées au Japon, plusieurs démos ont été disponibles à différentes périodes. Après la démo pour la sortie du jeu, Capcom avait lancé une autre démo sur PS5 et PS4 pour fêter Halloween l’année dernière.

Cette année, la démo pour célébrer la sortie de l’extension Winters et le mode de la vue à la troisième personne remplacera donc celle d’Halloween. À sa sortie, Resident Evil Village était uniquement jouable en vue à la première personne. Selon Capcom, le nouveau mode de vue à la troisième personne a été lancé pour différentes raisons. L’une des raisons est que certains joueurs sont trop effrayés par les jeux d’horreur à la première personne. D’autres joueurs préfèrent tout simplement la vue à la troisième personne.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez essayer les deux modes avec la démo de Resident Evil Village. L’extension Winters donnera aux joueurs la possibilité de terminer le jeu à la troisième personne s’ils le souhaitent. D’ailleurs, la nouvelle extension vous permettra aussi d’incarner Lady Dimitrescu pour la première fois.

Source : ComicBook