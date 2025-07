Réunions Teams à bord des Mercedes-Benz : c’est désormais une réalité

© Mercedes

Participez à vos réunions Teams depuis votre Mercedes-Benz

Pour mieux répondre aux besoins des professionnels toujours en mouvement, Mercedes-Benz et Microsoft unissent leurs forces pour intégrer des outils de productivité directement dans l’habitacle.

Désormais, certaines voitures de la marque allemande permettront à leurs conducteurs d’interagir avec l’intelligence artificielle de Microsoft 365 Copilot et de participer à des réunions Teams directement depuis leurs véhicules, sans avoir besoin de ordinateur ou de téléphone à la main.

Comment ça marche ?

Grâce à l’intégration de Microsoft Teams dans le système embarqué MB.OS, les conducteurs pourront consulter leurs agendas, rejoindre des réunions ou encore envoyer des messages vocaux à leurs collaborateurs en restant concentrés sur la route. Comment ? C’est grâce à une caméra intégrée, compatible Teams, qui permettra d’activer la visioconférence depuis la voiture, tout en respectant les règles de sécurité. En effet, pour éviter toute distraction, l’image des autres participants et les partages d’écran ne s’affichent pas pendant la conduite et le flux vidéo est coupé automatiquement dès que la voiture est en mouvement.

L’histoire ne s’arrête pas là. Microsoft 365 Copilot sera également disponible à bord. Il s’agit d’une IA conversationnelle qui permettra aux conducteurs de consulter leurs e-mails, d’en résumer le contenu à voix haute, de préparer leurs rendez-vous ou de retrouver des informations clients pendant le trajet.

Mercedes devient par ailleurs le premier constructeur automobile à intégrer Microsoft Intune dans ses véhicules, ce qui garantit une gestion sécurisée et centralisée des comptes professionnels utilisés dans l’habitacle. Cette avancée vise surtout les entreprises et les flottes de véhicules de fonction. En effet, la sécurité des données et la conformité aux normes IT sont essentielles pour les professionnels.

Ces fonctionnalités seront déployées en priorité sur les nouveaux modèles comme la future CLA, et peut-être sur certains véhicules récents dotés de caméras selfie intégrées. Toutefois, leur activation nécessitera un abonnement spécifique, baptisé « Pack Divertissement Plus et Données ».

Source : Windows Central