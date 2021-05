Rocket League : le jeu aura droit à une version sur mobile cette année

Les plans d’Epic Games pour le jeu Rocket League ont été révélés dans une présentation interne qui a été rendue publique à la suite de l’affaire judiciaire entre Apple et Epic Games. Epic prévoirait de créer un nouveau launcher pour le jeu sur PC et sur console qui offrira l’expérience complète sur toutes les plateformes, y compris le mobile, avec une bêta prévue sur mobile au deuxième trimestre 2021.

D’après le document, les joueurs pourront récupérer leur progression PC et console directement sur la version mobile. De plus, Epic confirme son intention de faire de Rocket League le jeu Cross-Play par excellence. En effet, il serait possible de jouer avec tous vos amis, même si ceux-ci utilisent d’autres plateformes. Cette version du jeu ne doit pas être confondue avec Rocket League Sideswipe, qui arrivera sur iOS et Android plus tard cette année.

Rocket League arrive également en version 2D sur mobile

Comme le document l’indique, deux versions de Rocket League seraient prévues pour les smartphones, dont la version originale, ainsi qu’une version « Sideswipe » qui se déroulera dans des arènes en 2D. Il sera possible de jouer en utilisant les contrôles tactiles ou une manette.

Dans la bande-annonce ci-dessous, on peut voir quatre joueurs s’affronter en équipes de deux dans une arène. Les buts ne sont cette fois-ci pas sur le sol, mais en hauteur. Contrairement au jeu classique, il vous faudra alors obligatoirement soulever le ballon pour marquer des buts. Enfin, on apprend qu’il sera possible de partager des graphiques de vos performances avec vos amis sur d’autres plateformes.

Pour l’instant, Rocket League est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et PC via Steam ou la boutique Epic Games. Comme sur toutes ces plateformes, on s’attend à ce que le titre soit disponible gratuitement sur mobile lorsqu’il sera lancé.

