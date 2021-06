Les meilleurs jeux de stratégie / gestion

S’il est une catégorie qui demande de déployer tout son art de la tactique, c’est bien les jeux de stratégie et de gestion. La catégorie est dominée par les jeux de stratégie en temps réel (STR ou RTS pour Real-Time Strategy en anglais) mais beaucoup d’autres genres méritent le détour. Et, ce qui ne gâche rien, c’est gratuit !

Si vous êtes fan de Formule 1 mais que vous n’en pouvez plus de ne faire que, alors vous allez adorez GT Manager ! Dans ce jeu de gestion vous devrez vous occuper de votre propre écurie de GT, vivez l’expérience de l’ingénieur de course, du mécanicien ou encore du responsable du sponsoring, qui pour une fois ont autant d’importance que le pilote.

GT manager est développé et édité par le studio français The tiny digital factory, et est disponible depuis mars 2021, le jeu étant donc encore très récent vous êtes assurée qu’il sera mis à jour régulièrement et que les développeurs seront là pour régler tous les bugs que vous pourriez rencontrer. Les graphismes sont hyper réalistes, de quoi profiter au maximum des voitures de collections que vous pourrez vous procurer.

En effet, vous pourrez collectionner les voitures officielles des championnats GT tels qu’Arston Martin, McLaren, Porshe ou encore Audi. Dans ce jeu pas besoin de savoir conduire ! Donnez simplement vos instructions au pilote et laissez-le concourir. Vous devrez gérer tous les aspects qui se déroulent dans les coulisses. Un vrai plaisir pour les fans de Formule 1 ! Un mode en ligne est disponible pour vous permettre d’affronter d’autres joueurs du monde entier. Des événements spéciaux sont également régulièrement organisés dans le jeu, de quoi avoir du contenu pour un petit bout de temps.

Fallout Shelter

Si vous êtes un fan de la licence éponyme de Bethesda, vous adorerez ce jeu ! Plongez dans l’univers postapocalyptique, bien spécifique à Fallout et dirigez votre propre abri sous-terrain. Vous devrez gérer vos ressources, vos habitants et vous assurer du bon développement de votre nouvelle microsociété. Construisez l’abri de vos rêves et fait en un havre de paix pour vos habitants malgré l’apocalypse qui se déroule à l’extérieur.

Vous devrez comme dans tout bon jeu de gestion faire prospérer votre communauté et revenir régulièrement sur le jeu pour voir une réelle évolution, qui se révèlera très gratifiante après quelques heures de jeu. Fallout Shelter propose des achats In-Game, mais contrairement à certains de ses concurrents ils ne sont pas nécessaires pour progresser correctement dans le jeu. Ils ne feront que vous donner un gros coup de pouce. Un peu d’effort suffira pour faire grandir votre communauté. Vous pourrez également partir en exploration dans le Westland pour espérer trouver de précieuses ressources ou… la mort dans le pire des scénarios.

Fallout Shelter, en plus d’être beau avec une interface très agréable à parcourir, est un excellent jeu de gestion qui ne vous laissera pas le temps de vous ennuyer. Vous aurez toujours des quêtes à accomplir ou des habitants à protéger. Comme dit précédemment, ce jeu nécessite tout de même un investissement sur le long terme pour que le gameplay devienne vraiment intéressant. Même si vous n’êtes absolument pas familier avec la licence de base, Fallout Shelter vaut le détour en tant que jeu de gestion avant tout, il est l’un des meilleurs que vous pourrez trouver 100 % gratuitement sur mobile.

Godus

Si vous êtes un peu familier avec le monde du jeu vidéo peut être que le nom de Peter Molyneux vous dit quelque chose. En effet il est l’un des grands noms du jeu vidéo notamment connu pour la série des Fables, Populous ou encore Black & White, un peu moins connus du grand public.

Godus est l’une de ses dernières créations, sortie en 2014. Peter Molyneux connu pour être l’inventeur des « GodGames », ne déroge pas à la tradition et vous fait incarner un être tout puissant, qui se doit d’aider ses adeptes à prospérer sur de nouvelles « terres promises ». Vous aurez la possibilité de sculpter et modeler la plupart des territoires, et de les transformer à votre guise. La prise en main est vraiment très simple et c’est un réel plaisir que de modeler le monde et de le développer. Vous pourrez observer les civilisations se développer sous vos yeux et ça sera à vous de les protéger et de les faire prospérer à travers les âges.

Les graphismes sont vraiment magnifiques et rendent l’expérience de jeu encore plus agréable. Godus est plein de surprise et peut devenir très vite addictif ! Le jeu est de plus très complet et plein de solutions s’offriront à vous à chaque fois que vous rencontrerez un problème, de quoi vous promettre une expérience totalement unique !

Les Sims Mobile

Impossible d’être passé à côté du phénomène des Sims, la simulation de vie qui passionne des millions de joueurs à travers le monde depuis près de vingt ans. Cette déclinaison mobile ravira tous les fans de la saga … ou initiera en douceur un nouveau public à ses règles de gestion. Vous commencez par composer vos propres avatars avec une large marge de personnalisation, en choisissant leur garde-robe. Libre à vous de créer ensuite votre maison idéale et de la décorer avec un large assortiment de meubles ou de babioles. Et comme dans les jeux classiques, vous choisissez leur carrière et vous façonnez leur style de vie, en leur attribuant des hobbies et en nouant des relations amicales ou amoureuses avec vos autres personnages.

Particulièrement bien réalisé et vivant, Les Sims Mobile remplit sa promesse : vous composez vos propres personnages et environnements avec un grand niveau de liberté, en les confrontant à tout type de situations. Par rapport aux versions d’origine, le jeu fait toutefois l’impasse sur la gestion des besoins primaires pour se concentrer sur les relations, les aventures et les défis. Heureuse conséquence, vous n’avez donc pas besoin d’être aussi assidu devant l’écran pour gérer le train de vie de vos personnages. Seul bémol, certaines actions vous obligeront à attendre de longues heures avant d’être achevées … ou de passer à la caisse pour accélérer les opérations. Un apprentissage de la patience qui sera peut-être plus difficile à appréhender pour les plus jeunes joueurs !

Vainglory

Si League of Legends et DotA 2 sont les références du MOBA, ces arènes multijoueurs composées de différentes routes où deux équipes de trois à cinq joueurs doivent détruire la base adverse, ce n’est pas le cas sur smartphone. C’est un développeur chinois, Super Evil MegaCorp qui a sorti le jeu mobile de référence avec vainglory. Le but est le même que sur les MOBA PC, mais avec seulement une route et une jungle, et des contrôles tactiles. Le jeu compte un total de 38 héros aux capacités différentes, avec des assassins, des mages, des protecteurs, des snipers et des guerriers. Il est possible de s’affronter à cinq contre cinq ou trois contre trois selon les modes.

De par son unique route, Vainglory est un jeu particulièrement dynamique. Les amateurs de MOBA ne seront pas dépaysés avec les arbres de compétences, les boutiques ou les niveaux à gagner. Seulement, le gameplay est particulièrement dynamique et vous tombez particulièrement souvent contre les joueurs adverses. Une très bonne manière de s’initier au MOBA, avec une excellente jouabilité tactile.

Animal Crossing Pocket Camp

Pocket Camp reprend tout le principe des jeux Animal Crossing sur 3DS. Développé par Nintendo, il s’agit d’une simulation de vie dans laquelle vous devez diriger un camping. Peu à peu, vous allez vous lier d’amitié avec des campeurs en leur fournissant ce dont ils ont besoin, puis pourrez améliorer votre camping avec différents meubles et installations. Le jeu n’a pas de réel objectif si ce n’est de progresser jusqu’à atteindre le camping parfait et de monter les niveaux.

Animal Crossing Pocket Camp est un jeu véritablement apaisant. Le fait qu’il n’y a pas d’objectif permet de reprendre une partie quand on le souhaite, juste pour passer le temps, sans être véritablement frustré par les mécaniques d’atteinte liées au free-to-play. Si on peut trouver étrange l’idée de se faire des amis uniquement en leur offrant des cadeaux, le jeu reste simple d’accès et particulièrement reposant.

Lemmings

Grand classique du panthéon vidéoludique, Lemmings est sorti sur absolument tous les supports, de l’Amiga à la PlayStation, en passant par la Super Nintendo ou la Mega Drive. Les smartphones ne pouvaient pas déroger à la règle et se devaient d’accueillir ces rongeurs idiots, uniquement capables de foncer face à eux ! Mais pour réellement tirer parti de leur écran tactile, le jeu réinvente fondamentalement son contenu et son ergonomie. Vous disposez ainsi du bout des doigts les différentes actions, sur une “grille” qui surplombe l’aire de jeu.

En adaptant parfaitement son gameplay à l’ergonomie des smartphones, Lemmings trouve un nouvel intérêt. La réalisation est de bonne qualité, avec une interface lisible dans laquelle on ne peine pas à choisir ses actions (creuser, construire un escalier…) ou à les annuler. Seul frein de la version gratuite, chacune de ces actions coûte des points et il vous faudra patienter pour voir votre stock d’énergie se renflouer, à moins de dépenser des sommes indécentes. Un bon garde-fou, en somme !

SimCity BuildIt

SimCity BuildIt est un portage de SimCity sur smartphone avec de nombreuses mécaniques de free-to-play. Comme dans la version PC, le jeu vous propose de bâtir votre ville. Pour cela, vous avez de nombreux bâtiments à disposition, qu’il s’agisse de quartiers d’habitation, d’usines, de boutiques, de centrales électriques, de routes ou de parcs. L’objectif est donc de faire la plus grande ville possible, tout en rendant vos habitants les plus heureux possible. Particularité de la version mobile, la plupart des constructions vous coûteront des ressources en matériaux comme du bois, du métal ou des clous. Vous devrez donc patienter pendant la fabrication de ces ressources, ou bien payer pour les avoir plus rapidement.

SimCity BuildIt reprend les grands classiques du jeu de gestion en free-to-play, mais à la sauce city builder. On apprécie la simplicité d’utilisation et le tutoriel, plutôt bien expliqué. Par contre, le jeu se veut volontairement très lent pour certaines ressources afin d’inciter le jouer à passer à la caisse. Dommage.

Castle Master 3D

Castle Master 3D est un jeu de stratégie caché derrière beaucoup d’action. Au prétexte d’un scénario simple mais efficace, il faut aller conquérir les châteaux avoisinants. Et quand on parle d’aller conquérir, comprenez que vous ferez partie du peloton. Les graphismes en mettent plein la vue, et la mécanique du jeu est complexe, mais simple à prendre en main. Au final, on jubile en participant à une attaque mêlant 30 unités d’un coup contre un château.

Participer au siège d’un château, n’est-ce pas une merveilleuse idée ? Castle Master 3D propose de plonger au cœur du combat dans la peau d’un simple fantassin pour plus d’immersion. On en redemande.