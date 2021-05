Rolls-Royce : des clients chinois achètent des voitures d’un million de dollars avec leurs smartphones

En effet, avec la pandémie de COVID-19, l’intérêt pour le paiement en espèce a diminué, et certains consommateurs ne veulent plus non plus taper leur code sur des TPE. Le paiement sans contact voit donc sa popularité exploser depuis quelques mois.

Rolls Royce Phantom Tempus – Crédit : Rolls Royce

En Chine, les consommateurs ont voulu aller encore plus loin, puisqu’il est désormais possible d’effectuer des paiements de plus d’un million de dollars en utilisant son smartphone. C’est en tout cas ce qu’a affirmé une source proche de Rolls-Royce à nos confrères de Carscoops.

Certains clients chinois fortunés auraient acheté des voitures avec un prix à sept chiffres en utilisant leur smartphone. Cela a par exemple été le cas avec la Rolls-Royce Phantom Tempus, produite en seulement 20 exemplaires dans le monde. La version de base de la Rolls-Royce Tempus coûterait 535 000 dollars, tandis que la Phantom serait commercialisée aux alentours d’un million de dollars.

Les clients chinois payent leurs voitures avec WeChat

Souvent considéré comme un mélange d’Instagram, de WhatsApp et de PayPal, WeChat est une plateforme extrêmement populaire dont les fonctionnalités vont bien au-delà d’un réseau social. En effet, avec WeChat, vous pouvez avoir accès à des services de géolocalisation, more des codes QR, commander des produits en ligne et même payer dans les magasins. Pour de nombreux consommateurs chinois, WeChat est la plaque tournante de la consommation numérique. Elle serait si appréciée par les utilisateurs que 95 % d’entre eux seraient prêts à passer sur Android si Apple venait à retirer l’application de l’App Store.

WeChat aurait été utilisé par les clients de Rolls-Royce pour s’offrir les voitures luxueuses. Certains seraient même passés à la caisse sans avoir vu la voiture en personne. Bien sûr, pour effectuer ce type de paiement, il faut déjà disposer d’un million de dollars sur son compte WeChat.

La limousine avait été exposée au Salon de l’auto de Shanghai le mois dernier et a beaucoup attiré l’attention du public chinois. C’est au cours de celui-ci qu’une cliente mécontente avait pris d’assaut le stand de Tesla avant d’être escortée par la sécurité vers la sortie.

Source : carscoops