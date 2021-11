Ruined King : le RPG de l’univers League of Legend s’offre une sortie surprise

Dans le monde du jeu vidéo, il y a des titres qui sont annoncés longtemps en avance, attendus de tous puis finalement repoussés comme Cyberpunk 2077 ou The Elder Scrolls VI. Et puis il y a Riot Games qui, sans faire trop de vagues, décide de sortir un nouveau jeu sur l’ensemble des plateformes, sans aucune annonce préalable ou presque. Le studio s’était en effet contenté d’annoncer un « spectacle très spécial » pour ce mardi 16 novembre sans entrer dans les détails.

Sortie du nouveau RPG. Crédit : Riot Games

Ruined King est un jeu de type RPG tour par tour, à la manière d’un Final Fantasy VII ou d’un Battle Chasers : Nightwar. Ce dernier titre est édité par le studio Airship Syndicate qui a également chapeauté le projet Ruined King : A League of Legends Story et l’on retrouvera donc, sans surprise, des similitudes dans le gameplay des deux titres.

Riot Games surfe sur sa vague de succès

Que l’on soit un féru du titre ou non, difficile de ne pas connaître, au moins de nom, le célèbre League of Legends. Sorti en 2009, le MOBA totalise encore aujourd’hui plus de 100 millions de joueurs actifs et connaît un énorme succès grâce aux événements esports organisés.

La finale des Worlds 2021, la coupe du monde de League of Legends, a vu le sacre d’une équipe coréenne, les EDward Gaming devant pas moins de 4 millions de spectateurs, un record pour l’événement.

Dans la foulée, Riot Games a sorti une minisérie baptisée Arcane en partenariat avec Netflix et qui s’est immédiatement classée dans le Top 10 des programmes les plus regardés dans une cinquantaine de pays. La série sert de prequel à l’univers du jeu que l’on connaît et permet d’étoffer l’histoire de certains personnages.

La période était donc idéale pour sortir un nouveau jeu, permettant au joueur de partir explorer Bilgwater et découvrir ce qu’il se cache dans la Brume noire des Iles obscures en compagnie de Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri et Yasuo. Pour les joueurs qui ne sont pas spécialement familiers avec l’univers League of Legends, rassurez-vous, Riot Game a fait le nécessaire pour qu’il soit accessible à tous.

Le studio ne compte pas s’arrêter là puisque d’autres projets sont déjà en cours comme un MMO.

Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch à partir de 29,99 euros.

Source : engadget