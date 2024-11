Samsung Galaxy S25 : un petit bout de vidéo fuite et montre un peu plus de nouveau design

Le nouveau fleuron de Samsung, prévu pour début 2025, continue de s’afficher grâce aux diverses rumeurs et fuites. Cette fois en photo et vidéo !

Ice Universe / notebookcheck

La gamme Galaxy S est la gamme fleuron de Samsung en termes de smartphones sous Android. Chaque année, cette gamme évolue pour apporter encore plus de technologie, de fonctionnalités, de design, etc.

En 2024, c’est la gamme Galaxy S24 qui était à l’honneur, elle compte un Samsung Galaxy S24, un S24+ et un S24 Ultra. Elle sera renforcée par un nouvel appareil, le Samsung Galaxy S24 FE, qui devrait être le plus abordable de la gamme.

Mais comme toujours, les informations sur la gamme suivante vont bon train. Ainsi, pour le Galaxy S25 qui devrait sortir en 2025, les fuites vont bon train : processeur (avec notamment la question du SoC maison de Samsung, l’exynos), accès à l’IA, batterie, etc.

Le design du nouveau Galaxy S25 tiendra-t-il ses promesses ?

Si les premières informations qui ont fuité en mars dernier ont fait penser que le design du S25 sera décevant, les rumeurs n’en étaient qu’à leur début, avec notamment des indices pointant vers l’utilisation du titane sur le S25 ultra.

Plus proche de nous, en août, les rumeurs s’affinent et promettent un design amélioré, et notamment un écran plus grand et des bords plus fins. Il faut dire que d’après les dernières nouvelles, la gamme S25 devrait sortir début 2025, autant dire que là tout doit déjà être prêt chez Samsung.

Aujourd’hui ce sont des rumeurs qui n’en sont pas vraiment puisqu’elles sont basées sur des photos et vidéos qui ont fuité de chez Samsung. La première est donc une photo mettant en scène le nouveau smartphone de Samsung (ici le S25 Ultra apparemment, d’après Ice Universe sur son compte Weibo), dans une version factice, tenu dans une main.

Ice Universe

Suite à la publication des photos sur son compte Weibo, Ice Universe a ensuite détaillé le design de l’écran sur son compte X.

Capture d’écran X

“L’un des avantages du design à coins arrondis de Samsung au lieu du design à angle droit sur le S25 Ultra est l’animation. Lorsqu’un écran à coins arrondis affiche une animation, l’angle R reste constant tout au long du processus, ce qui n’est pas le cas d’un écran à angle droit. De l’icône à l’angle droit, l’angle R changera inévitablement, ce qui rendra l’animation plus complexe et incohérente. Il est donc certain que l’animation du S25U est nettement meilleure que celle du S24U.”

Mais surtout, les angles arrondis seront plus agréables en mains que les angles droits du modèle précédent, ce qui, ajouté à un poids inférieur, devrait rendre le modèle encore plus agréable.

La fuite suivante, fuite vidéo donc, est issue de Reddit et rapportée par DalgleishGX sur X.

The Samsung Galaxy S25 Ultra is absolutely stunning.



Credit to Reddit user u/ChemicalAir2655 for the Video. pic.twitter.com/kxGuRMtJ61 — DalgleishGX (@DalgleishGX) November 25, 2024

Elle montre le Samsung Galaxy S25 Ultra en action.

Elle permet d’ailleurs se faire une meilleure idée du redesign des objectifs de l’appareil photo arrière, ressemblant au Galaxy Z Fold 6 (comme le pointe Notebookcheck). Chose qu’on pouvait déjà voir sur photos Weibo de Ice Universe, bien qu’il ne s’agissait que d’une présentation factice.

Pour le reste, le Samsung Galaxy S25 sera certainement disponible dans des coloris spécifiques à Samsung, bien que les rumeurs à ce sujet ne soient pas très précises.