Samsung : Galaxy Tab S8, Galaxy Watch 5, Galaxy Book 2 Pro, voici ce qui est prévu pour 2022

Le business plan de Samsung pour 2022 a fuité. Autant vous dire que l’année prochaine promet d’être chargée en annonces pour le constructeur sud-coréen. On ne parle pas de son flagship, le Galaxy S22 attendu pour une présentation le 4 janvier 2022, mais des autres produits de sa line-up.

Un ordinateur portable, une montre connectée, des tablettes et des écouteurs sans fil devraient être au rendez-vous l’année prochaine. Samsung devrait effectivement lancer quatre modèles de la Galaxy Tab S8 ainsi que deux modèles du Galaxy Book 2 Pro qui succèderont aux PC portables fins, légers, performants et compatibles 5G/4G lancés plus tôt cette année.

Samsung prévoit de fabriquer 33,6 millions de tablettes pour l’année prochaine

L’utilisateur « @FrontTron » a partagé sur Twitter une copie du business plan de Samsung pour les nouveaux produits de 2022. Il a relayé la fuite du média sud-coréen The Elec. À en croire le tableau que vous pouvez voir ci-dessous, Samsung a prévu de miser sur les tablettes l’année prochaine.

Samsung Electronics IM Division Plans for Major New Products in 2022

Le constructeur prévoit de produire 33,6 millions de tablettes, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2021. Il y aura notamment la Tab S8 Lite, la Tab S8, la Tab S8+ et la Tab S8 Ultra. On retrouvera aussi deux modèles plus abordables, à savoir la Galaxy Tab A8 et la Galaxy Tab A7 Lite.

Samsung va aussi produire 7,4 millions d’ordinateurs portables, 19 millions de montres connectées et 23 millions d’écouteurs sans fil

Ensuite, Samsung veut assembler 7,4 millions d’ordinateurs portables en 2022. Cela concerne, entre autres, le Galaxy Book 2 Pro 360 qui sera un modèle 2 en 1, le Galaxy Book 2 Pro 4G / 5G et le Galaxy Chromebook Go. Nous ne savons pas encore si celui-ci sera le successeur du Galaxy Chromebook Go 2021 ou s’il s’agira du même modèle. La firme a signé un accord de fabrication de conception conjointe pour cet ordinateur. D’ailleurs, Samsung travaillerait sur un ordinateur portable avec un écran flexible appelé Galaxy Book Fold 17, mais ce n’est pas pour l’année prochaine.

De plus, Samsung sortira aussi la Galaxy Watch 5 l’année prochaine avec 4,8 millions d’unités qui devraient être produites sur les 19 millions de montres connectées qui seront fabriquées. Elle succèdera aux Galaxy Watch4 et Watch4 Classic lancées en août qui étaient les premières montres connectées sous Wear OS3. Enfin, le constructeur sud-coréen lancera aussi ses prochains écouteurs sans fil, les Galaxy Buds Pro 2 (3,1 millions d’unités) et les Galaxy Buds Live 2 (3,3 millions d’unités).

