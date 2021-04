Samsung dévoile 4 PC portables Galaxy Book, dont 2 Oled, et ça s’annonce bien !

Les nouveaux PC portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 sont équipés d’un écran OLED de 13,3 ou 15,6 pouces. Fins, légers, performants et compatibles 5G/4G, ils semblent particulièrement prometteurs !

Samsung vient d’annoncer pas moins de quatre nouveaux PC portables de sa gamme Galaxy Book, qui devraient être commercialisés en France d’ici la fin de l’année.

Le modèle le plus prometteur est le Galaxy Book Pro 360, dont la principale particularité est d’embarquer un écran OLED Full HD de 13,3 ou 15,6 pouces, qui – comme son nom l’indique – est tactile et peut pivoter sur 360 degrés, afin d’utiliser l’ordinateur de différentes façons, dont le mode tablette.

Côté composants, le Galaxy Book Pro 360 exploite un processeur Intel de 11ème génération (Core i3, i5 ou i7), accompagné bien sur de sa puce graphique Intel Iris Xe. Pour le reste, il pourra accueillir jusqu’à 2 To de stockage en SSD (pour le modèle 15,6 pouces).

Le Galaxy Book Pro 360 s’annonce très fin (moins de 1,2 cm d’épaisseur) et léger, avec un poids d’à peine plus de 1 Kg (1063 g) pour la version 13,3 pouces. Il est doté d’une batterie de 63 ou 68 Wh (13,3 ou 15,6 pouces), qui offre – selon le constructeur – une autonomie de 20 heures en lecture vidéo. Et la recharge s’effectuera rapidement grâce à un adaptateur secteur USB C de 65 watt. Enfin, le Galaxy Book Pro 360 sera livré avec le stylet S-Pen, afin de faciliter la prise de notes directement à l’écran, et devrait être compatible avec la 5G !

Son petit frère, le Galaxy Book Pro est un modèle plus traditionnel, avec les mêmes principales caractéristiques techniques (dont la technologie OLED), mais sans l’écran tactile pivotant. D’autre, il ne sera compatible qu’avec la 4G. Samsung annonce un poids de seulement 888 grammes pour le modèle 13,3 pouces.

Le troisième modèle, le Galaxy Book, s’annonce encore plus abordable, puisqu’il est équipé d’un « simple » écran LCD Full HD de 15 pouces et d’un processeur Intel Core i5. D’autre part, sa batterie a une capacité de 54 Wh.

Enfin, le Galaxy Book sera complété par le Galaxy Book Odyssey, un PC portable destiné aux joueurs. En effet, cette configuration embarque une véritable puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, aux côtés d’un processeur Intel de 11ème génération de la série H. D’autre part, son chargeur de 135 watt permettra de regonfler la batterie en un minimum de temps. De plus, sa connectique est des plus complètes, avec pas moins de 5 ports USB (2 de type C et 3 de type A), une sortie vidéo HDMI, un lecteur de cartes mémoire microSD et une prise casque/micro.

Ces PC portables Samsung devraient être disponibles en France dans les prochains mois.

