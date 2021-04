Samsung pourrait lancer un Galaxy Z Fold Tab qui se plie en trois parties au premier trimestre 2022

D’après nos confrères de Gizmochina et le leaker @heyitsyogesh, Samsung pourrait dévoiler dès l’année prochaine un smartphone pliant pas comme les autres, puisqu’il disposera de deux charnières pour se plier en trois parties.

Actuellement, Samsung est le leader du marché sur les téléphones pliables grâce à sa gamme Z Fold et sa gamme Z Flip. Celles-ci pourraient bientôt être rejoint par une gamme encore plus haut de gamme, nommée Z Fold Tab.

Voici à quoi pourrait ressembler le Galaxy Z Fold Tab – Crédit : Samsung Display

Déjà en novembre de l’année dernière, Samsung Display avait dévoilé une image intrigante qui montrait à quoi pourrait ressembler un smartphone qui se plie en trois parties. Il faudra finalement attendre le premier trimestre 2021 avant de voir arriver ce nouveau smartphone nommé Galaxy Z Fold Tab. Après plusieurs générations de téléphones pliants, ce dernier sera finalement le premier du fabricant coréen à se plier en forme de Z.

Samsung pourrait dévoiler un premier aperçu de son téléphone haut de gamme lors de la présentation des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 au début du mois d’août. Ce dernier est très attendu, puisqu’il sera le premier smartphone de Samsung à être équipé d’une caméra sous l’écran.

Que sait-on du Galaxy Z Fold Tab ?

D’après Yogesh, le Galaxy Z Fold Tab sera compatible avec un nouveau stylet S Pen hybride. Celui-ci utilisera certaines fonctionnalités du S Pen des Galaxy Note 20 l’année dernière. En effet, celui-ci sera compatible avec Bluetooth, mais il devrait également être capable de contrôler le smartphone à distance grâce à des gestes.

Enfin, on apprend que le Galaxy Z Fold Tab disposera d’un écran UTG (ultra-thin glass) plus résistant pour pouvoir utiliser les mines des S Pen. Cette nouvelle génération de verre sera introduite sur le Galaxy Z Fold 3, puisque celui-ci est également compatible avec le stylet de Samsung. On imagine que si Samsung arrive à faire baisser les prix de ses smartphones pliants, cela l’incitera à abandonner définitivement la gamme Note.

Tom’s Guide France avait également dévoilé en exclusivité avec le leaker @heyitsyogesh qu’Olympus pourrait se charger de la photo des futurs smartphones haut de gamme du fabricant coréen.

