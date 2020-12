Samsung annonce un téléviseur MicroLED 4K de 110 pouces

Samsung a levé le voile sur son nouveau téléviseur MicroLED 4K doté d’une diagonale de 110 pouces. Comme il l’a lui-même annoncé, « la nouvelle génération de technologie d’affichage de télévision est prête ». Ce n’est pas la première fois que Samsung utilise la technologie MicroLED.

Le téléviseur MicroLED 4K de 110 pouces de Samsung – Crédit : Samsung

Vous vous souvenez peut-être du téléviseur The Wall révélé au CES 2018. Le géant sud-coréen l’avait présenté comme étant le premier téléviseur MicroLED modulaire au monde. Par la suite, Samsung avait lancé la commercialisation de The Wall dont le prix de l’installation de plusieurs modules pouvait monter jusqu’à 300 000 $ pour bénéficier de la 4K.

Un ratio écran / châssis de 99,99 % et un système audio 5.1 intégré

Aujourd’hui, Samsung réutilise la technologie MicroLED dans un téléviseur plus conventionnel de 110 pouces de diagonale. Cette technologie propose une meilleure luminosité que l’OLED tout en offrant un temps de réponse amélioré. De plus, un téléviseur MicroLED consomme moins d’énergie et bénéficie d’une meilleure longévité.

Samsung n’a pas encore révélé le prix de ce téléviseur 4K MicroLED de 110 pouces. Il faut évidemment s’attendre à un prix bien plus élevé que les autres téléviseurs 4K et même 8K de la marque. La technologie MicroLED en est à ses débuts et fait considérablement monter le prix des appareils qu’elle équipe.

Le géant sud-coréen a également précisé que l’écran du téléviseur occupe 99,99 % de la surface. Cela offrira donc aux utilisateurs une expérience immersive qui sera renforcée grâce au nouveau système audio intégré. Appelé « Majestic Sound System », il est capable d’offrir un son 5.1 digne d’un home cinéma sans passer par des haut-parleurs externes.

Le nouveau téléviseur 4K MicroLED de Samsung est aujourd’hui disponible en prévente en Corée du Sud. Il sera commercialisé dans le monde entier au premier trimestre de 2021. D’ailleurs, Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de téléviseurs QLED 4K et 8K le mois prochain lors du CES 2021 qui se déroulera en ligne. Enfin, si vous hésitez sur le choix d’un nouveau téléviseur, veuillez consulter notre comparatif TV avec les meilleurs modèles de TV 2020.

Source : The Verge