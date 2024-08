SanDisk lance la plus grande carte mémoire jamais vue : 8 To de stockage

SanDisk frappe très fort dans l’univers du stockage numérique : le géant vient d’annoncer deux cartes mémoire révolutionnaires, une SD de 8 To et une microSD de 4 To. Ces capacités inédites promettent de transformer radicalement les pratiques des photographes, vidéastes et gamers du monde entier.

SanDisk lance une carte SD de 8 To

Le géant du stockage Western Digital, propriétaire de SanDisk, vient dévoiler deux nouvelles cartes mémoire (SD et microSD) qui pulvérisent tous les records de capacité : une carte SD de 8 To et une carte microSD de 4 To.

Une carte SD de 8 To, qui dit mieux ?

Envie de stocker plus de 165 000 photos RAW de 24 mégapixels sur une seule carte SD ? Ou encore, emporter une bibliothèque de plus de 660 jeux Nintendo Switch ? C’est donc désormais possible grâce à ces nouvelles cartes mémoire qui repoussent les limites.

Pour les photographes et vidéastes professionnels, ces cartes pourraient bien représenter un gain de temps et de flexibilité considérable. Fini le stress de devoir changer de carte en plein milieu d’un reportage ou d’un tournage… Avec 8 To de stockage, il devient envisageable de travailler sur des projets entiers sans avoir à trop se soucier de l’espace disponible.

Du côté des drones, des smartphones et des consoles portables, la carte microSD de 4 To promet également de faciliter certaines choses. Plus besoin de jongler entre plusieurs cartes ou de faire des choix cornéliens sur les fichiers à conserver.

Ces cartes utilisent toutefois la norme UHS-I, plus lente que le standard UHS-II adopté par de nombreux appareils haut de gamme. Les vitesses de transfert pourraient donc être un frein pour certains exigeants. Bien sûr, concentrer autant de données sur un seul support peut être risqué en cas de perte ou de défaillance.

Malgré ces réserves, l’exploit technique réalisé par Western Digital est indéniable. En 1999, les plus grosses cartes SD ne dépassaient pas 32 Mo. Vingt-cinq ans plus tard, nous parlons ici de capacités 250 000 fois supérieures.

Bien que les prix n’aient pas encore été communiqués, il faut s’attendre à des tarifs élevés pour ces cartes mémoire d’exception. À titre de comparaison, la carte SanDisk Extreme Pro de 1 To est actuellement vendue autour de 140 €.