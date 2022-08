Sandman : surprise ! Netflix publie un double épisode bonus

Sandman – Crédit : Netflix

Parmi les nouvelles séries Netflix du mois d’août, les abonnés ont pu dévorer Sandman, adaptation des romans graphiques éponymes signés Neil Gaiman. Le programme narre les aventures de Morpheus (Tom Surridge), le Roi des Rêves. Celui-ci est fait prisonnier durant plus d’un siècle. De quoi provoquer de graves remous dans le monde éveillé et celui des rêves, une grave épidémie de maladie du sommeil frappant notamment le monde.

Pour rétablir l’ordre et reconstruire son royaume dévasté, Morpheus va s’aventurer dans différents mondes et chronologies. Il devra réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa vaste existence. Durant son périple, il sera amené à retrouver de vieux amis et ennemis mais aussi à rencontrer de nouvelles entités – à la fois cosmiques et humaines.

Sandman : un double épisode en guise de supplément !

Si vous avez déjà visionné l’intégralité de la saison 1, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Alors que le week-end se dessine, Netflix a annoncé la sortie surprise d’un double épisode bonus qui mélange séquences en live-action et scènes animées. Celui-ci développe l’intrigue des deux chapitres autonomes suivants : Un rêve de mille chat et Calliope. Le premier cité se déroule dans le royaume que les chats visitent quand ils dorment la nuit venue.

Quant à Calliope, il raconte l’histoire d’une muse captive (Melissanthi Mahut), retenue par un écrivain en recherche d’inspiration. Voici une bande-annonce de ce double épisode surprise qui devrait ravir les fans de la première heure. L’animation de Hisko Hulsing s’annonce notamment sublime !

Sandman a été lancé sur Netflix le 5 août dernier. Et la série a immédiatement passionné les abonnés férus de dark fantasy qui se sont empressés de visionner les 10 épisodes disponibles. Beaucoup espèrent frénétiquement qu’une saison 2 voie le jour. Ce qui est loin d’être impossible au vu du matériel source, Gaiman ayant souligné que la saison 1 n’avait traité que 400 pages sur un arc de 3000 pages.