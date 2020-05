Scarlett Johanson, Margot Robbie, etc. : 40 actrices et cascadeuses se tapent dessus en vidéo

Crédits : DC Films / Marvel

Si Zoë Bell a maintenant une vraie carrière au cinéma en jouant notamment dans les films de Quentin Tarantino depuis Kill Bill, elle a commencé à la télévision en tant que cascadeuse, doublure de Lucy Lawless dans Xena, la guerrière. C’est d’ailleurs en tant que doublure d’Uma Thurman qu’elle rencontre le réalisateur.

Black Widow, Harley Quinn, Xéna… Toutes ont répondu à l’appel

Faisant fonctionner à merveille son réseau, l’actrice a réussi à convaincre ses consœurs et amies de se joindre à elle pour une bagarre géante virtuelle, confinement oblige. Le concept est assez simple, chaque actrice vient frapper la caméra puis un plan de coupe montre une autre actrice recevoir le coup avant rendre la pareille. Ce ne sont donc pas moins de 40 actrices et cascadeuses que Zoë Bell a réunies dans ce « Boss Bitch Fight Challenge », plus dynamique que la vidéo réalisée par Simon Pegg et Nick Frost.

On voit ainsi défiler à l’écran un bon nombre de stars du grand et du petit écran parmi lesquelles Scarlett Johansson que l’on connait pour son incarnation de Black Widow, Margot Robbie qui joue Harley Quinn dans le film Birds of Prey ou encore Florence Pugh que l’on a pu voir dans la bande-annonce pour le prochain film Black Widow, malheureusement repoussé et qui pourrait arriver directement sur Disney+. On remarquera également Cameron Diaz, Lucy Lawless ou Halle Berry. On appréciera particulièrement le caméo final de KT Tunstall qui joue la musique de cette vidéo.

Le concept n’est pas récent. En début de confinement, il avait été popularisé par le hashtag #CUCchallenge issu de Campus Univers Cascades, un centre de formation professionnelle aux techniques de cascades pour le cinéma. Et cocorico, le campus se trouve en France, près de Cambrais dans le département du Nord. C’est plus de 25 millions de vues toutes plateformes confondues que totaliserait cette vidéo. CUC espère maintenant une version masculine par les acteurs d’Hollywood. En attendant, ils sont imités dans de nombreux pays.

