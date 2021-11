Scream 2022 : une nouvelle vidéo officielle est en ligne

La vidéo se recentre sur la précédente bande-annonce sans manquer de nous dévoiler de nouvelles images. Et comme prévu nous y retrouvons nos habitués. Neve Campbell (Sidney Prescott), de Dwight Riley (David Arquette) et de Gale Weathers (Courteney Cox). Leurs commentaires viennent entrecouper le tout.

Affiche alternative de Scream 2022 : Crédits : Paramount

« Ghostface est de retour et fait plus peur que jamais », déclare Courtney Cox. Puis, le scénariste Kevin Williamson, qui par ailleurs à déjà hâte d’écrire le prochain, ajoute : « Il était temps de créer un nouveau Scream, car nous avions une histoire spéciale à raconter qui relie les membres de la distribution précédante à une nouvelle distribution dans le monde de Woodsboro. »

Le lien de la vidéo

« Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro ait été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé ». (synopsis)

Les vieux personnages ont refait leur vie

Puis David Arquette, dont le personnage Dewey Riley a failli mourir dans cet opus, fait aussi une apparition dans la « featurette ». Il nous touche un mot à propos du retour du shérif : « Il est revenu parce qu’il a toujours un cœur énorme et veut vraiment aider. »

Enfin, Campbell précise brièvement comment Sidney Prescott est réintroduite dans l’univers de Scream : « Elle a évolué dans sa vie […] Et puis le chaos s’ensuit. »

Neve Campbell dans Scream – Crédits : Paramount

Sidney n’est peut-être plus le personnage central

Mais en plus de l’équipe que nous connaissons déjà, nous découvrirons également de nouveaux personnages. Parmi eux, Mélissa Barrera, qui incarne Sam. Et en regardant attentivement la nouvelle vidéo offerte par Paramount, on comprend qu’elle est la prochaine cible préférée du tueur.

Sam incarnée par Mélissa Barrera – Crédits : Paramount

On apprend également que c’est Sam qui appel Dewey à l’aide, et que c’est lui-même qui réintroduit à son tour Sidney et Gail. Notons aussi les remarques de Cox à propos de scènes choquantes. Elles laissent présager que toute ces personnes prendront un coup de couteau. Car Ghostface, lui, n’a pas manqué de moderniser ses méthodes.

Ghostface revient sur nos écrans le 12 janvier 2022

Ghostface arrive à grands pas sur nos écrans – Crédits : Paramount

Source : Screammovie.com