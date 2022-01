Scream 5 : le nouveau trailer rend hommage au film original

Un trailer hommage au film de 1996 – Crédit : Paramount Pictures

Scream, c’est une franchise aux millions de fans dans le monde. Imaginée par le défunt Wes Craven, cette série de films moque le genre horrifique avec beaucoup de malice. C’est simple : dans chaque épisode, une personne enfile l’emblématique tenue de Ghostface et commet des meurtres. Le récit s’amuse à nous mettre sur de fausses pistes, mais aussi des vraies, jusqu’au dénouement final. Le tueur (ou les tueurs) se dévoilent et partagent leurs motivations. Des années après Scream 4, le Paramount a lancé un 5ème film par les réalisateurs de Wedding Nightmare (dispo sur Disney+). Et aujourd’hui, le long-métrage dévoile son trailer final et rend hommage à l’épisode original !

Un bel hommage au film qui a tout lancé

Personne n’ira dire le contraire. Les reboots et hommages nostalgiques sont à la mode. Michael Myers revenait dans Halloween Kills et les fans se bousculent pour découvrir Spider-Man : No Way Home. Sans oublier la sortie du nouveau Ghostbusters avec les acteurs des précédents films. Scream n’échappe pas à la règle et invite le casting original pour son nouvel épisode. Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette reprennent respectivement les rôles de Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey Riley. Sauf que manque de pot, un nouveau tueur sévit !

Et ce Ghostface rend hommage au premier film, celui de 1996, à travers un rappel des règles de survie de Randy. On découvre le même plan du personnage attaquant une fille alors qu’elle prend un bière au sous-sol. Une référence au meurtre du premier Scream.

Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin dirigent ce nouveau film puisque Wes Craven est décédé. Courteney Cox félicitait récemment le duo : « Ce que j’ai trouvé, c’est un nouveau casting génial et deux cinéastes ultra talentueux. Je suis sûre que Wes Craven sera très fier. Merci au scénariste Kevin Williamson d’avoir mis en place cet héritage ».

Scream 5 sort le 12 janvier au cinéma.