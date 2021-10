Scream : Drew Barrymore reçoit un nouvel appel de Ghostface sur TikTok

Alors que le prochain Scream est attendu comme le messie, l’heure est à la nostalgie. Sorti en 1996, l’opus initial reste encore dans toutes les mémoires. Parmi le casting original, la comédienne Drew Barrymore, qu’évidemment on ne présente plus. Pour fêter le retour de la franchise, la star s’en est donnée à cœur joie sur les réseaux sociaux. Notamment avec une hilarante vidéo devenue virale sur TikTok. On peut y voir Barrymore recevoir un appel de Ghostface en plein talk-show. Mais la blague ne prend plus et l’actrice envoie le tueur chez David Arquette !

Barrymore, encore confrontée à Ghostface – Crédit : Dimesion Films

Le ton est bien évidemment à la plaisanterie ! Mais ce court pastiche aura eu le mérite d’amuser les fans aux quatre coins de la planète. On vous laisse plutôt le découvrir !

Scream : Barrymore et Ghostface, 20 ans plus tard

Visiblement, Ghostface a su évoluer avec le temps. En effet, le tueur demande à la comédienne de se mettre sur TikTok pour continuer la conversation, modernité oblige. Il avoue même avoir regardé l’émission de la comédienne. Mais l’actrice ne semble plus effrayée pour deux sous. Elle décide donc de renvoyer l’appel chez son complice Arquette. Avec l’humour qu’on lui connaît, Barrymore fait une nouvelle fois mouche avec cette courte vidéo drolatique à souhait ! Elle est visible en intégralité ici.

Evidemment, tout cela participe à une promotion à peine dissimulée pour la sortie du nouvel opus. Rien n’est trop beau pour s’offrir une campagne marketing en grandes pompes ! Le film n’est pas encore sorti mais s’annonce déjà comme LE succès de la saison hivernale. Des suites sont déjà envisagées et même un préquel sur les origines du tueur. On risque donc de voir Ghostface pendant encore de longues années !

Alors que la saison d’Halloween bat son plein, cette vidéo participe au folklore de cette tradition américaine. Et on attend désormais avec impatience la sortie du nouveau Scream !

