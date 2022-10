Séries : ces révélations que tout le monde a vu venir

Crédit : Warner Bros.

Les séries aiment nous surprendre avec des révélations inattendues. Certaines en ont fait leur force comme Game of Thrones ou The Boys, dont le spin-off Gen V se dévoile petit à petit. Mais les scénaristes et autres showrunners ne peuvent pas toujours taper juste ! Il arrive que certains twists soient complètement ratés car prévisibles.

Voici nos favoris dans la catégorie des révélations que tout le monde a vu arriver dans nos séries préférées.

Attention ! Les lignes à suivre contiennent de gros spoilers.

Ne continuez pas la lecture si vous n’avez pas vu Mr. Robot, Buffy contre les vampires, Angel, Game of Thrones, Dexter, L’Attaque des Titans, WandaVision ou Stranger Things 3 !

L’identité de Mr. Robot (Mr. Robot)

Crédit : USA Network

Mr. Robot mise sur une atmosphère très paranoïaque comme son personnage principal, Elliot, incarné par Rami Malek. Une série à la fanbase passionnée par cette intrigue aux nombreux rebondissements qui mélange les genres. Mais l’un des éléments a été très prévisible pour les spectateurs : l’identité de Mr. Robot.

Vers la fin de la saison 1, on apprend que Mr. Robot, incarné par Christian Slater, n’existe que dans la tête du héros. Une évidence puisque le personnage n’a jamais interagi avec personne d’autre que Elliot. Ce n’est pas un hasard si l’informaticien campé par Rami Malek s’adresse au public durant la révélation en lui demandant : « Vous le saviez depuis le début, pas vrai ? ».

Le retour de Spike (Buffy contre les vampires et Angel)

Crédit : The WB Television Network

Spike jouit d’une grande popularité auprès des fans. Un personnage qui se sacrifie à la fin de la saison 5 de Buffy contre les vampires… Pour revenir dans le spin-off Angel ! Sauf que face à l’engouement des fans pour le vampire, sa résurrection n’a rien de surprenant. Et encore moins qu’il soit l’un des personnages principaux de la série Angel.

La révélation se dévoile seule dans le générique puisqu’on aperçoit Spike et le nom de son interprète, James Marsters, avant même la scène de son retour.

Jon Snow est partiellement Targaryen (Game of Thrones)

Crédit : HBO

C’est une théorie largement partagée par les fans qui s’avère totalement vraie. Dans Game of Thrones, dont le spin-off House of the Dragon cartonne, on apprend que Jon Snow est (partiellement) Targaryen. Peu de fans ont été surpris par cette révélation qu’on voit venir à des kilomètres.

Mais cette affiliation avec la Maison Targaryen a permis de confirmer qu’en tant que personnage majeur, le héros mérite un spin-off (qui est actuellement en chantier).

Eren Yeager n’est pas vraiment mort (L’Attaque des Titans)

Crédit : Wit Studio

Il n’a fallu que peu de temps avant le succès de L’Attaque des Titans grâce à son adaptation en série. Peu de productions pour le grand public possédaient un tel niveau d’horreur et de brutalité. L’une des scènes phares a été la soi-disant mort d’un héros, Eren Yeager, lors d’une première grande bataille contre les titans.

Cependant, les fans n’ont pas été étonnés d’apprendre que le jeune homme a survécu. Notamment car il s’agissait d’un moment trop prématuré.

Le professeur Gellar… est mort depuis le début ! (Dexter)

Crédit : Showtime

Dexter a eu le droit à un revival pour gommer les mauvaises dernières saisons. Notamment la 6ème à cause de méchants ennuyeux comme le professeur Gellar. Cerise sur le gâteau, personne n’est tombé de sa chaise lorsque la révélation de sa nature fantomatique a eu lieu.

Car oui, ce personnage est mort depuis le début ! De quoi provoquer l’interrogation des fans de Dexter devant ce twist singulier pour une telle série. Dexter retrouve son corps dans un congélateur.

Angel est un vampire (Buffy contre les vampires)

Crédit : The WB Television Network

Buffy contre les vampires est un monument de la télévision. Notamment grâce à ses créatures et autres suceurs de sang avec beaucoup d’humour au programme. Mais le plus attendu des twists reste la révélation de la nature vampirique du petit ami de Buffy à ce moment, Angel.

Un twist très peu percutant que tout le monde a vu venir lorsque la série a été diffusée pour la première fois. Quand on sait que le vampire est dépeint comme sombre et mystérieux, les indices laissent peu de place au doute.

Agnès est la méchante (WandaVision)

Crédit : Marvel Studios

L’une des premières séries de Disney+ et une énorme réussite critique pour Marvel. Sans même connaître l’histoire des comics, tout le monde a rapidement compris que la voisine de Wanda, Agnès, est la méchante de WandaVision.

En plus de la popularité de l’actrice Kathryn Hahn qui incarne la sorcière, d’autres indices avant même la diffusion de la série allaient dans ce sens. Depuis, Agnès a eu droit à l’officialisation de son spin-off !

Hopper n’est pas vraiment mort (Stranger Things 3)

Crédit : Netflix

Alors que Stranger Things 5 dévoile des éléments de son intrigue, retour sur la saison 3 de la série Netflix. Trop sympathique, trop central, trop amusant, la soi-disant mort du shérif Hopper n’a pas vraiment pris auprès des fans.

Il faut dire que la mise en scène joue la grandiloquence pour essayer de faire croire à sa disparition tout en laissant lourdement entendre qu’en réalité, il se trouve en Russie. Une exécution un peu étrange auquel peu de spectateurs ont cru.

