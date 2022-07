Shazam 2 : la suite se dévoile dans un tout premier teaser en vidéo

Zachary Levi vient de dévoiler un tout premier teaser pour Shazam! Fury of the Gods, le film de super-héros américain réalisé par David F. Sandberg et dont la sortie est prévue le 21 décembre 2022. Douzième film de l’univers cinématographique DC, il fait suite à Shazam! du même réalisateur.

Shazam! © DC Films

La star de Shazam!, Zachary Levi, a publié une courte vidéo promotionnelle pour le prochain film du DC Extended Universe : Shazam: Fury of the Gods. L’acteur, qui a posté la vidéo sur son compte Instagram, nous dévoile ainsi un tout petit peu de choses sur cette suite très attendue. Si le film se fait plutôt discret dans l’ensemble, rappelons qu’il y a quelques mois, les costumes des super-héros avaient été dévoilés.

Le nouveau costume de Shazam dévoilé

La vidéo présente quelques gros plans avec, notamment, une apparition du nouveau costume de Shazam. On y aperçoit la silhouette du héros lui-même, se présentant pour s’adresser au public. « Je suis juste une allumeuse » dit-il, plaçant ses mains sur ses hanches.

La vidéo se termine en annonçant que la bande-annonce complète devrait être révélée lors du San Diego Comic Con (SDCC) qui se déroulera samedi 23 juillet. Le film Black Adam, qui s’était dévoilé il y a peu en bande-annonce, sera également présent à la convention ce jour-là.

Avec Asher Angel dans le rôle de Billy Batson et Levi dans le rôle de son alter ego, Shazam! était sorti en salles en avril 2019, en tant que septième entrée dans le DCEU. Après un certain nombre de remaniements, Fury of the Gods, sa suite, devrait sortir dans nos salles obscures plus tard cette année : le mercredi 21 décembre.

Angel et Levi reprendront leurs rôles respectifs et seront rejoints par de nombreux autres membres de la distribution du premier film. La suite à venir verra plusieurs nouveaux arrivants débarquer dans la franchise, notamment Lucy Liu, Helen Mirren et Rachel Zegler.

Voir la bande-annonce sur l’Instagram de Zachary Levi