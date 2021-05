She-Hulk, héroïne la plus puissante du MCU ?

Crédit : Marvel

Marvel Studios poursuit son univers étendu avec les séries de Disney+. WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver ont été des gros succès tandis que les spectateurs attendent Loki. Sans oublier que plusieurs autres productions sont attendues pour le service de streaming. Parmi les séries programmées, on trouve She-Hulk. Comme son nom l’indique, elle se concentrera sur l’héroïne, dotée de puissants pouvoirs. Et alors que la Sorcière Rouge est considérée comme l’un des plus puissantes de l’univers Marvel, She-Hulk pourrait bien partager cette force. Il faut dire que le personnage a de solides arguments.

Une série encore bien mystérieuse

She-Hulk reste encore très vague mais la prochaine série Disney+ promet énormément. Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, a précédemment expliqué qu’il s’agit d’une « comédie juridique » avec des épisodes d’une demi-heure. On ne sait pas si She-Hulk se penchera sur les origines de Jennifer Walters, incarnée par Tatiana Maslany. Il est possible, comme Spider-Man, que la série entre directement dans le vif du sujet. Sans oublier d’autres questions : l’actrice va-t-elle être maquillée ? Marvel Studios va-t-il utiliser des CGI comme Mark Ruffalo (Hulk/Bruce Banner dans le MCU) ?

She-Hulk va donc être un membre essentiel des Avengers pour la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). On imagine donc que le personnage va apparaître dans divers films, et pourquoi pas son propre standalone.

Une héroïne déjà connue pour sa puissance

Wanda est un personnage très puissant également – Crédit : Marvel Studios

Et selon les indiscrétions de We got this covered, She-Hulk sera la plus puissante de tous les personnages. Ou au moins l’une des plus puissantes. Un rôle déjà attribué à Captain Marvel alors que la Sorcière Rouge est également considérée comme dotée d’énormes pouvoirs. Cette information, bien qu’à prendre avec des pincettes, n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que Bruce Banner est déjà ultra puissant.

Sans oublier que, contrairement à Hulk, She-Hulk est capable de contrôler sa colère et garder les pieds sur terre. Le personnage a tout le potentiel pour briller lors de la quatrième phase du MCU.

Pour le moment, les fans du MCU attendent la sortie de plusieurs autres productions : Loki, Eternals, Shang-Shi, Black Widow…

Source : We got this covered