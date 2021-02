The Elder Scrolls : le jeu de plateau de Skyrim est annoncé

The Elder Scrolls V : Skyrim, l’un des jeux les plus populaires de tous les temps, va enfin avoir droit à son jeu de plateau. Le projet « The Elder Scrolls V : Skyrim The Board Game » vient d’être annoncé par Modiphius Entertainement.

Presque 10 ans après sa sortie, The Elder Scrolls V : Skyrim va enfin être décliné en jeu de plateau. Ce n’est peut-être pas la nouvelle que les joueurs attendaient le plus étant donné que nous n’avons toujours pas d’informations sur The Elder Scrolls VI depuis le teaser de 2018. Quoi qu’il en soit, l’adaptation de Skyrim en jeu de plateau reste une bonne nouvelle pour les passionnés de cartes et de stratégie.

The Elder Scrolls V : Skyrim The Board Game – Crédit : Modiphius Entertainement

The Elder Scrolls V : Skyrim The Board Game n’en est pour le moment qu’à ses débuts. Alors que le jeu de plateau de Stardew Valley est disponible depuis quelques jours, nous n’avons encore aucune date de sortie pour celui de Skyrim. Il sera publié par Modiphius Entertainement, mais il va d’abord être lancé en campagne de financement participatif.

Le jeu de plateau de Skyrim est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs

Le jeu de plateau de Skyrim ne sera pas lancé sur Kisckstarter comme Monster Hunter World de Steamforged Games en avril 2021, mais sur une nouvelle plateforme concurrente qui s’appelle Gamefound. Celle-ci est d’ailleurs uniquement dédiée aux jeux de société. Modiphius Entertainment décrit The Elder Scrolls V : Skyrim The Board Game comme étant « un jeu d’aventure coopératif épique à travers Skyrim pour 1 à 4 joueurs ».

Le projet devrait être lancé en juin 2021. En attendant, les joueurs les plus impatients peuvent décider de suivre le projet afin de recevoir par mail toutes les nouveautés sur The Elder Scrolls V : Skyrim The Board Game. Plus de 3 900 joueurs sont déjà intéressés par le jeu de plateau à l’heure de l’écriture de cet article.

Enfin, Modiphius Entertainment a une excellente réputation dans le milieu. Il a même déjà travaillé sur la franchise de Bethesda avec le jeu de figurines narratif The Elder Scrolls : Call to Arms. En ce moment, l’éditeur prépare aussi de gros projets ambitieux basés sur Homeworld, Dune et Dishonored. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre top des jeux de plateau incontournables pour 2021 si vous êtes à la recherche de nouvelles aventures.

Source : Gamefound