Smartphone gamer : lequel est le meilleur ? DXOMark dévoile son classement 2021

Le jeu vidéo a bien évidemment le vent en poupe avec les PS5 et Xbox Series S/X, mais il est un autre secteur qui ne connaît pas la crise : le jeu mobile. En 2020, 43% des applications téléchargées en France sur des smartphones iOS ou Android étaient des jeux.

De facto, les constructeurs peuvent de moins en moins ignorer ce segment du marché. Certains décident d’assumer ce côté gamer avec des livrés très typées, comme le Rog Phone 5 d’Asus. A contrario, sous ses airs sobres, nous avions pu constater que le OnePlus 9 Pro était de taille à être un smartphone de jeu, notamment grâce à son système de refroidissement bien dimensionné.

Pour jouer en 2021, achetez un Rog Phone 5

Le laboratoire français DXOMark multiplie les tops. Récemment, il a lancé ses tests d’autonomie et d’audio. Aujourd’hui, il dévoile son classement des meilleurs smartphones pour jouer. Ce dernier est divisé en sections que voici :

Le meilleur temps de réponse : il n’y a pas un, mais deux smartphones ici. Le Black Shark 4 Pro et l’Asus ROG Phone 5 sont ceux qui présentent la latence la plus basse du marché. Il offre une réactivité de 4 centièmes de seconde, temps qui sépare la pression du doigt de son exécution à l’image. C’est deux fois moins que les smartphones non taillés pour le gaming.

L’immersion sonore : là on trouve trois smartphones tout en haut du podium. DXOMark relève les qualités audio des Black Shark 4 Pro, iPhone 12 Pro Max et Asus ROG Phone 5. Selon la notation du laboratoire, ceux-ci sont parfaitement capables de reproduire la localisation des autres joueurs ou bots dans la scène afin de donner de bons indices sonores à l’utilisateur.

La précision de l’écran tactile : si l’on peut adjoindre une manette Bluetooth à n’importe quel smartphone moderne, l’écran tactile demeure la première interface de jeu. Et si ce tactile répond mal ou pas, c’est catastrophique en termes d’expérience utilisateur. Une commande incomprise et c’est une partie de perdue sur CoD Mobile, par exemple. À ce titre, DXOMark couronne deux smartphones : les TCL 20 Pro 5G et Asus Rog Phone 5.

À noter que pour être un modèle au top pour jouer, un smartphone doit également offrir une définition d’écran correcte (WQHD, c’est mieux) et un fort taux de rafraîchissement (à 120 Hz ça devient sérieux).

On l’aura compris, l’Asus Rog Phone 5 sort grand vainqueur de top des smartphones gamer. Un bilan qui nous étonne assez peu, tant nos confrères de Phonandroid ont apprécié le dernier smartphone haut de gamme d’Asus Rog. De notre côté, on a pu jouer avec des versions plus sages, mais tout aussi intéressantes : les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip.

Source : DXOMark