Snyder Cut de Justice League : une grande partie du public n’a pas visionné le film en entier

Depuis sa sortie sur HBO max et d’autres services de VOD partout dans le monde, le nouveau Justice League fait un carton. Le film bat même la nouvelle série Marvel Falcon et le Soldat de l’Hiver. Mais les chiffres dévoilés dans les médias ne sont pas tout à fait exacts.

Les audiences du nouveau Justice League sont trompeuses – Crédit : Warner Bros./HBO max

Selon la société d’analyse de données Samba TV, seul 1/3 des abonnées HBO max ayant « vu » le film l’aurait visionné jusqu’à la fin. Le directeur de la firme Jeffrey Silverman explique en effet que le calcul des chiffres d’audience de Justice League incluent les personnes ayant regardé cinq minutes du film et plus. En y regardant de plus près, Samba TV s’est rendu compte que parmi les 1.8 millions d’américains ayant vu le film sur la plateforme de streaming, seul 1/3 étaient allés jusqu’au bout.

Une analyse d’audience encore trop précoce

On est donc bien loin du chiffre initial. Mais un autre élément important pourrait expliquer cet écart : la durée du film. Il est en effet trop tôt pour savoir si les deux tiers n’ayant pas vu Justice League en entier ne comptent pas le faire plus tard. Le Snyder Cut est sorti il y a une semaine seulement, et il est évident que tous les téléspectateurs n’ont peut-être pas encore eu le temps de venir à bout des quatre heures du film. Certains ont peut-être décidé de le visionner sous forme d’épisodes, tel que Warner Bros. avait d’ailleurs initialement prévu de le présenter.

Il est donc encore un peu tôt pour analyser le succès du nouveau Justice League. Le film obtient en tout cas un score du public très satisfaisant de 96% sur le site Rotten tomatoes et une note de 4,5 étoiles sur le site français Allociné. Dans l’Hexagone, Justice League est pour l’instant seulement disponible en VOD. Mais le Snyder Cut débarquera en exclusivité sur la chaîne OCS dès le mois prochain. Enfin, Warner Bros. a déjà annoncé la sortie du film en Blu-Ray, prévue pour fin mai 2021.

Source : SCREEN RANT