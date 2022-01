Sony BRAVIA XR 2022 : des TV mini-LED ultra-précises et des modèles de 42 à 85 pouces

Sony vient d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de ses nouveaux téléviseurs BRAVIA XR pour l’année 2022. On retrouve ainsi les nouveaux modèles mini-LED MASTER Series 8K Z9K et 4K X95K, MASTER Series A95K, MASTER Series 4K OLED A90K et A80K, et 4K LED X90K.

X95K 2022 © Sony

Les téléviseurs BRAVIA XR sont devenus de véritables références en matière d’OLED. En 2021, la firme avait annoncé pas moins d’une dizaine de modèles, dont certains équipés du Cognitive Processor XR. Cette année, la firme nipponne compte bien remettre le couvert, avec pas moins de sept modèles annoncés et des dizaines de nouvelles technologies audiovisuelles.

Les nouvelles technos qui accompagneront vos téléviseurs Sony en 2022

Au menu cette année, on citera notamment une flopée de nouvelles technologies qui équiperont ces nouveaux téléviseurs BRAVIA XR, avec l’arrivée notable du système exclusif XR Backlight Master Drive, qui contrôle précisément le rétroéclairage mini-LED embarqué sur les séries Z9K et X95K.

En plus de l’annonce d’une nouvelle télécommande haut de gamme en aluminium pour la quasi-totalité des nouveaux modèles, Sony indique que tous ses téléviseurs seront compatibles HDMI 2.1, pour jouer dans d’excellentes conditions sur PS5 et Xbox Series X.

En plus de la compatibilité avec Google TV et de ses 700 000 films, émissions, programmes de télévision en direct et autres divertissements provenant d’applications et d’abonnements, Sony a annoncé l’arrivée du Netflix Adaptive Calibrated Mode, qui permettra de « profiter du contenu Netflix avec des couleurs précises, un contraste net et un mouvement réaliste indépendamment de l’environnement de visionnage ».

Côté son, on notera également le 360 Spatial Sound Personalizer, qui propose un son spatial optimisé pour les enceintes tour de cou (comme la SRS-NS7). Épaulé du 360 Spatial Sound Mapping, un nouveau système de calibration du son, ces deux technologies devraient faire des merveilles.

Les nouveaux Sony BRAVIA XR annoncés

Sony a annoncé l’arrivée des téléviseurs MASTER Series 8K Z9K, en 85 et 75 pouces. Ces derniers profiteront du Cognitive Processor XR et du XR Backlight Master Drive donc, mais aussi du XR TriluminosTM Pro et du XR Contrast Booster 20, deux technos qui se combinent pour révéler des milliards de couleurs avec un excellent contraste de noir. Les téléviseurs sont de conception minimaliste (One Slate avec Seamless Edge) avec une

seule dalle en verre trempé et un pied à trois positions.

Sony Z9K © Sony

On citera également l’arrivée des téléviseurs OLED MASTER Series A95K, en 65 et 55 pouces, avec, toujours, le Cognitive Processor XR. À cela s’ajoute l’XR OLED Contrast Pro, qui ajuste la luminosité pour reproduire des hautes lumières plus intenses et des noirs plus profonds dans l’ombre. Sony annonce une des couleurs jusqu’à 200 % plus lumineuses que les anciens modèles. Ces derniers auront deux positions d’affichage sur leur pied, décalables d’avant en arrière.

A95K © Sony

La firme nipponne a également annoncé les téléviseurs 4K mini-LED X95K, en 85, 75 et 65 pouces, dotés des mêms technologies. Les modèles OLED MASTER Series A90K, en 48 et 42 pouces, similaires, eux aussi, en technologies, profiteront de plusieurs dispositions d’écran, avec une qui permet de surélever le téléviseur afin d’intégrer un système de barre de son.

X95K © Sony

Enfin, Sony a présenté les téléviseurs OLED A80K, en 77, 65 et 55 pouces, qui seront eux dotés d’une télécommande traditionnelle, ainsi que les TV 4K LED X90K, en 85, 75, 65 et 55 pouces. Les téléviseurs LED 4K X85K (85, 75, 65, 55, 50 et 43 pouces) font également leur arrivée, avec un processeur 4K HDR X1 et des dalles natives en 100 Hz.

Les prix et les dates de disponibilité seront annoncés prochainement.