Sony WF-1000XM4 : on sait tout des nouveaux écouteurs True Wireless

En plus de dévoiler la plupart des caractéristiques techniques des nouveaux écouteurs True Wireless de Sony, nos confrères de WinFuture ont également confirmé leur design, qui avait été dévoilé au mois de février.

Sony WF-1000XM4 design officiel – Crédit : Sony via WinFuture

Le site nous apprend tout d’abord que les derniers écouteurs de Sony utiliseraient un nouveau processeur V1 pour la gestion de la réduction de bruit active. Sony introduit également une nouvelle fonction « Precise Voice Pickup » qui devrait améliorer le son que vous émettez lors des appels vocaux.

Les nouveaux WF-1000XM4 seront les premiers écouteurs à prendre en charge le système audio Bluetooth LDAC à haut débit de Sony. Alors que les AirPods Pro d’Apple ne prennent en charge que le streaming AAC jusqu’à 256 kbps, les nouveaux WF-1000XM4 prendront en charge le streaming FLAC et ALAC jusqu’à 900 kbps.

Les WF-1000XM4 offriront une autonomie incroyable

Côté autonomie, selon WinFuture, les WF-1000XM4 offriraient jusqu’à huit heures d’autonomie sur une seule charge lorsque la réduction de bruit est activée. En désactivant la fonction, ce chiffre passerait à 12 heures. Avec le boitier et selon l’utilisation que vous faites de l’ANC, il est possible d’obtenir entre 24 et 36 heures au total, soit bien plus que la plupart de ses concurrents.

Le boitier sera bien sûr compatible avec la recharge sans fil Qi ou la recharge filaire via le port USB-C intégré. En filaire, The Walkman Blog pense qu’il sera possible de disposer de 120 minutes d’autonomie pour seulement 10 minutes de charge, mais il faudra attendre la présentation officielle pour confirmer cette information.

On peut également noter la présence de la certification IPX4, qui protègera les écouteurs des éclaboussures et de la pluie. C’est une grosse amélioration par rapport aux écouteurs de la génération précédente, qui n’étaient même pas étanches à la sueur. Les nouveaux ne résisteront bien sûr pas à une immersion totale, mais cela sera suffisant pour les utiliser en faisant du sport.

Ces derniers devraient bientôt être mis en vente en Europe, à un prix de 279 euros. Ils seront vraisemblablement disponibles en deux coloris : Argent et Noir. Tout comme les Sony WF-1000XM3 avant eux, ce nouveau modèle devrait avoir sa place dans notre comparatif des meilleurs True Wireless de 2021.

Source : WinFuture