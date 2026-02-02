SpaceX et xAI sur le point de s’unir pour créer l’entreprise la plus puissante de la planète

L’IA et l’espace réunis : Musk rêve d’une super-entreprise cosmique

Une rumeur persistante agite actuellement la Silicon Valley : Elon Musk envisagerait de rapprocher plusieurs de ses empires technologiques pour créer une entité d’une ampleur inédite. Une opération qui, si elle se concrétise, pourrait redessiner les frontières entre la conquête spatiale et l’intelligence artificielle — et propulser sa fortune personnelle vers des sommets jamais atteints.

D’après des informations relayées par Bloomberg, SpaceX mènerait actuellement des discussions avancées avec xAI en vue d’un rapprochement stratégique. Plusieurs investisseurs majeurs des deux sociétés auraient déjà été mis dans la confidence. L’annonce officielle d’une structure combinée pourrait intervenir très rapidement.

Musk prépare une entreprise hors norme : voici ce que l’on sait

La nouvelle entité conserverait le nom de SpaceX, dont l’introduction en Bourse resterait prévue pour le mois de juin. La valorisation évoquée atteindrait environ 1 500 milliards de dollars, un chiffre qui placerait d’emblée l’entreprise parmi les plus puissantes de la planète.

Pour xAI, la société d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk et liée à la plateforme X, l’intérêt d’une telle union serait évident. En s’adossant aux capacités spatiales de SpaceX, l’entreprise d’IA pourrait envisager des infrastructures de calcul inédites, notamment grâce à l’installation de centres de données en orbite. Une idée futuriste, mais cohérente avec la vision de Musk sur les limites physiques de l’intelligence artificielle.

Car selon lui, le principal frein au développement massif de l’IA ne serait pas la puissance des algorithmes, mais l’énergie nécessaire pour faire tourner des processeurs toujours plus gourmands. SpaceX travaillerait justement sur des solutions de production énergétique dans l’espace, notamment via de vastes panneaux solaires. L’objectif est d’exploiter l’énergie du Soleil, considérée par Musk comme la seule source capable de soutenir l’explosion des besoins technologiques terrestres.

Si ce rapprochement voit le jour, il ne s’agirait pas simplement d’une fusion d’entreprises, mais d’un pas vers un modèle industriel où l’espace deviendrait le nouveau pilier des infrastructures numériques mondiales.