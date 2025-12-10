Tesla Optimus, le robot en chute libre intrigue le web

Une nouvelle vidéo du robot Optimus de Tesla fait sensation sur Internet… et pas forcément pour les bonnes raisons.
Elon Musk, fervent défenseur de l’intégration des robots dans notre quotidien, avait récemment montré les progrès d’Optimus, notamment lors d’une démonstration où le robot réalisait des mouvements d’arts martiaux impressionnants. Mais la dernière vidéo semble contredire cette image.
L’incident s’est produit vendredi dernier dans un magasin Tesla à Miami, lors d’un événement où Optimus devait distribuer de petites bouteilles d’eau aux visiteurs. Au lieu d’une performance fluide, le robot apparaît à l’écran en train d’exécuter des gestes confus. À un moment, il lève les mains vers son front dans un mouvement très humain, comme s’il retirait un casque, avant de tomber en arrière.
Une vidéo qui fait réagir la toile
Ce geste a immédiatement suscité des interrogations : Optimus était-il réellement autonome ou téléopéré par un humain ? Cette question n’est pas nouvelle. Lors de l’événement « We, Robot » organisé par Tesla il y a un peu plus d’un an, les robots avaient impressionné le public par leur déambulation parmi les visiteurs. Quelques jours plus tard, il est apparu que ces démonstrations étaient en réalité contrôlées à distance, une information que Tesla n’avait pas rendue publique à l’époque.
Ainsi, cette nouvelle vidéo relance le débat sur l’autonomie réelle d’Optimus. Entre les prouesses techniques vantées par Tesla et les images qui circulent, les observateurs restent partagés. Si le robot continue d’évoluer, cette séquence rappelle que la frontière entre la démonstration spectaculaire et la véritable intelligence robotique reste floue.
Source : Electrek