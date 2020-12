Spider-Man 3 : Des essayages costumes pourraient confirmer le retour de Toby Maguire

Spider-Man incontournable des années 2000, Toby Maguire pourrait bien faire son come-back. C’est en tout cas ce qu’affirme Just Jared. En effet, le comédien aurait été aperçu sur le parking de Wardrobe Workroom à North Hollywood. Il n’en fallait pas davantage pour relancer les rumeurs d’une potentielle participation au prochain volet de Spider-Man. Maguire rejoindrait ainsi Andrew Garfield dans cette production très attendue.

Toby Maguire : bientôt de retour dans Spider-Man 3 ? -Crédit : Columbia Pictures

Cette annonce intervient alors que Benedict Cumberbatch et Jamie Foxx ont annoncé leur présence au générique du film. Il semble désormais confirmé que nous pourrions assister à un véritable Spider-Verse. Car d’autres comédiens iconiques pourraient également faire un retour remarqué aux côtés de Tom Holland.

Spider-Man joue la carte de la nostalgie

Planifié pour décembre 2021, Spider-Man 3 pourrait bien réserver de belles surprises côté casting. Selon Collider, Alfred Molina aurait d’ores et déjà acté son retour dans la peau du démoniaque Dr Octopus. Et la comédienne Kirsten Dunst pourrait, de son côté, revenir sous les traits de Mary-Jane. Ne manque plus donc que Maguire pour compléter le retour du casting original. La photo partagée sur Twitter pourrait confirmer la rumeur.

Sony en a profité pour interpeller les fans avec une vidéo désormais privée. Dans cette dernière, la firme demande aux amoureux de la saga de voter pour leur Spider-Man préféré. Mais la vidéo était accompagné d’un curieux message : « Vous n’avez pas à choisir – dans le Marvel Multiverse, tout peut arriver. » . Il n’en fallait pas davantage pour confirmer une réunion possible de Maguire, Garfield et Holland au sein d’une même production.

Pour le moment, Spider-Man 3 ne dispose pas de titre officiel. Deux comédiens ont été confirmés au casting en plus de Cumbertbatch et Fox. Il s’agit de Zendaya et Jacob Batalon. Et selon plusieurs fans du comédien, les supposés essayages de Maguire pourraient être liés à une toute autre production. En effet, le comédien doit débuter le tournage du film Babylone 2021 aux côtés de Brad Pitt. Sa présence dans le magasin de costumes hollywoodien pourrait donc avoir un tout autre sens.

Les fans devront donc encore s’armer de patience pour voir si ce scénario se confirmera ou non. Mais ce bon dans le temps est loin de leur déplaire. Car Maguire reste un interprète phare de l’homme-araignée.

Source : CBR