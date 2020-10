Spider-Man 3 : Tobey Maguire serait un mentor pour le Peter Parker de Tom Holland

Selon des sources proches de Marvel et Sony, les studios auraient fait appel à Tobey Maguire, premier Spider-Man à l’écran, pour faire un caméo dans le futur film de la franchise. Les rumeurs se précisent et ajoutent aujourd’hui que l’acteur reviendrait pour venir en aide au Peter Parker de Holland.

Tobey Maguire dans le premier film Spider-Man (2002) – Crédit : Columbia Pictures – Marvel Entertainment

Le jeune super-héros qui a perdu son mentor Iron Man dans Avengers : Endgame pourrait donc compter sur le soutien de deux alliés plus expérimentés. Il y a quelques semaines, nous apprenions en effet que Benedict Cumberbatch, alias Doctor Strange dans le MCU, viendrait prêter main-forte à l’homme-araignée. Mais le Sorcier Suprême ne sera pas seul. Le Spider-Man de Tobey Maguire, venu d’une autre réalité, sera lui aussi un mentor pour le personnage de Tom Holland.

Tobey Maguire dans la peau d’Oncle Ben ?

Le potentiel retour de Maguire dans la franchise fait beaucoup parler. Cette semaine, une source proche de Marvel Studios affirme notamment que le Peter Parker de l’acteur aurait un fils dans le MCU. Sur la toile, certains fans vont encore plus loin dans les théories autour de son futur rôle dans Spider-Man 3. Des utilisateurs Reddit pensent notamment que l’acteur y incarnerait en fait le regretté Oncle Ben, ce qui pourrait confirmer l’idée du mentor. Il s’agirait ainsi de la première apparition d’Oncle Ben dans le MCU, dont l’existence et la disparition ne sont que brièvement évoquées dans les films avec Holland.

Cette théorie un peu folle s’inspire du parcours de l’acteur John Wesley Shipp dans la franchise Flash. Celui-ci a en effet incarné Barry Allen dans la série des années 90, avant de se mettre dans la peau du père de Flash vingt ans plus tard. Pour Maguire, le délai est un peu moins long, mais l’acteur aura tout de même 46 ans lors de la sortie de Spider-Man 3. Qu’il incarne Peter ou Ben, il aura en tout cas la maturité nécessaire pour endosser le rôle de mentor.

Pour l’instant, toutes ces informations sont néanmoins à prendre avec des pincettes. À ce jour, Sony a refusé de confirmer la présence de Tobey Maguire, ainsi que d’Andrew Garfield, au casting de Spider-Man 3. En attendant la sortie du film fin 2021, rien n’empêchera cependant les fans de rêver à un multiverse live-action.

Source : We got this covered