Spider-Man 3 : les fans convaincus d’avoir repéré Daredevil dans le trailer

Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) a enfin dévoilé sa première bande-annonce. L’occasion de découvrir la collaboration entre Peter Parker et Doctor Strange. Le sorcier lui-même l’annonce : il s’agit d’aller dans le multivers introduit par Loki sur Disney+. Pour l’occasion, plusieurs personnages sont de retour. Docteur Octopus, celui du Spider-Man 2 de Sam Raimi, apparaît dans la bande-annonce. Sans oublier Le Bouffon vert de Spider-Man du même cinéaste et Electro de The Amazing Spider-Man 2. Mais beaucoup de fans attendaient la présence de Matt Murdock, alias Daredevil, incarné par Charlie Cox dans la série Netflix. Une présence source de plusieurs rumeurs. Et certains sont convaincus d’avoir aperçu l’avocat dans la bande-annonce !

Et si Daredevil rejoignait le MCU ?

Matt Murdock est-il présent, secrètement, dans le trailer de Spider-Man 3 ? Certains fans semblent penser que oui, sur Twitter. Ces derniers pensent même avoir repéré Charlie Cox au début, vers 30 secondes. Peter Parker est interrogé par un policier, soupçonné d’avoir tué Mysterio.

On aperçoit alors un personnage avec une chemise blanche, une cravate noire et un pantalon noir en train de présenter des dossiers. On ne voit pas son visage. Puis l’homme passe de nouveau, suivant le détective dans la salle d’interrogatoire. Se fiant à sa silhouette, les internautes sont convaincus que Matt Murdock se cache là.

Il faut dire que la bande-annonce joue à fond la carte du teasing. De la foudre pour Electro, l’une des bombes du Bouffon vert, etc. Un fan a même souligné que Doctor Strange porte un sweat de l’Université de Columbia, où Matt Murdock a étudié le droit. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que Daredevil va forcément être là et rejoindre le MCU.

Réponse en décembre prochain !

On le sait, les fans peuvent parfois s’emballer ! Mais avec le retour de plusieurs personnages d’anciens personnages de Spider-Man, l’espoir est permis. Après tout, Deadpool a intégré le MCU. Pourquoi Daredevil ne pourrait-il pas revenir ? Pour le moment, il faudra se contenter de cette théorie.

Spider-Man : No Way Home est attendu pour le 15 décembre 2022 sur nos écrans. Les spectateurs seront fixés à ce moment sur le retour (ou pas) de Daredevil !

